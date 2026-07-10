Σοκ στις Σέρρες: Οικογένεια παρέλαβε λάθος σορό — ΕΔΕ και αίτημα εκταφής

Οικογένεια στις Σέρρες διαπίστωσε ότι το σώμα που της δόθηκε δεν ήταν του συγγενή της. Το νοσοκομείο διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και η οικογένεια κατέθεσε μήνυση.

Σοβαρές επιπλοκές στην ταυτοποίηση και παράδοση νεκρών στο ΓΝ Σερρών

Μία υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία ήρθε στο φως μετά την αναγνώριση σορού σε νεκροτομείο των Σερρών. Συγγενείς που προσήλθαν για να παραλάβουν τον δικό τους νεκρό διαπίστωσαν ότι η σορός που τους παρουσιάστηκε δεν αντιστοιχούσε στον άνθρωπό τους και ενημέρωσαν την Αστυνομία, καταθέτοντας μήνυση.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του νοσοκομείου, στις 06/07/2026 απεβίωσαν δύο ασθενείς: ο ασθενής με αρχικά Β.Λ., κάτοικος Σερρών, ηλικίας 86 ετών, και ο ασθενής Ι.Μ., κάτοικος Ξάνθης, ηλικίας 79 ετών. Οι συγγενείς του Ι.Μ. φέρονται να παρέλαβαν και να ενταφίασαν τη σορό στην Ξάνθη την 07/07/2026. Όταν, το απόγευμα της 08/07/2026, προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ. για να κάνουν την αναγνώριση και την παραλαβή του, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για διαφορετικό άτομο.

«διέταξε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση»

Με αφορμή το περιστατικό, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών προχώρησε στη διαταγή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη λανθασμένη παράδοση της σορού και να αποδοθούν ενδεχόμενες ευθύνες. Παράλληλα, ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα την άδεια για εκταφή της σορού που έχει ταφεί σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στη Ξάνθη, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για το δικό τους συγγενικό πρόσωπο.

Το συμβάν εγείρει ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης και τις πρακτικές διαχείρισης νεκρών στο νοσοκομείο, με άμεσες επιπτώσεις στις οικογένειες και στην εμπιστοσύνη προς τη μονάδα. Σε τοπικό επίπεδο, κατοίκοι και υπηρεσίες αναμένουν τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και την έκβαση της ποινικής διερεύνησης.

Η οικογένεια υπέβαλε μήνυση και επιδιώκει εκταφή για βεβαίωση ταυτότητας.

υπέβαλε μήνυση και επιδιώκει εκταφή για βεβαίωση ταυτότητας. Το νοσοκομείο διέταξε ΕΔΕ και συνεργάζεται νομικά για τις απαιτούμενες ενέργειες.

διέταξε ΕΔΕ και συνεργάζεται νομικά για τις απαιτούμενες ενέργειες. Η Αστυνομία έχει αναλάβει την καταγραφή του περιστατικού και την προώθηση της διερεύνησης στην Εισαγγελία.

Ημερομηνία Γεγονός 06/07/2026 Θάνατοι Β.Λ. (Σέρρες, 86) και Ι.Μ. (Ξάνθη, 79) 07/07/2026 Παραλαβή και ταφή (συγγενείς Ι.Μ.) 08/07/2026 Συγγενείς Β.Λ. δεν αναγνωρίζουν τη σορό — καταγγελία

Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν την εξέλιξη με ανησυχία, καθώς τέτοια λάθη θίγουν τον σεβασμό προς τους νεκρούς και την ψυχολογική ισορροπία των οικογενειών. Η τοπική κοινωνία αναμένει άμεσα και διαφανή αποτελέσματα από την ΕΔΕ και τις εισαγγελικές ενέργειες, ώστε να αποκατασταθεί η αλήθεια και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Παραμένουν άγνωστα τα τελικά αποτελέσματα ταυτοποίησης και η έκβαση των δικαστικών αιτήσεων· κάθε νεότερη εξέλιξη θα δημοσιοποιηθεί μόλις υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.