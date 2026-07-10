Σοκαριστικό λάθος στις Σέρρες: ζητείται εκταφή στην Ξάνθη μετά από παράδοση λάθος σορού

Μια οικογένεια στις Σέρρες κατήγγειλε ότι παρέλαβε λάθος σορό από το νοσοκομείο· ο δικηγόρος αιτείται εκταφή στην Ξάνθη όπου ήδη έχει ταφεί ένας άνδρας σε μουσουλμανικό νεκροταφείο. Η διοίκηση διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ανταπόκριση από Ξάνθη — τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Έντονη ανησυχία προκλήθηκε μετά από περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου συγγενείς διαπίστωσαν ότι η σορός που τους παραδόθηκε δεν αντιστοιχούσε στον εκλιπόντα που περίμεναν. Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε ποινική καταγγελία και σε κινήσεις που άπτονται άμεσα της τοπικής πραγματικότητας της Ξάνθης, καθώς η σορός που θεωρείται πιθανόν λάθος είχε ήδη ταφεί σε μουσουλμανικό νεκροταφείο της Ξάνθης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε σύντομο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν δύο θάνατοι στο νοσοκομείο: ένας 86χρονος στην Παθολογική Κλινική και ένας 79χρονος, προερχόμενος από την Ξάνθη, στη ΜΕΘ. Οι οικείοι του ενός διαπίστωσαν ότι η σορός που τους επέστρεψαν δεν ήταν του δικού τους ανθρώπου και υπέβαλαν μήνυση.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ανακοινώσει ότι προχώρησε σε διοικητική διερεύνηση για το συμβάν. Ειδικότερα, διατάχθηκε η διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια του σφάλματος και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε την κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του λάθους.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας του 86χρονου προτίθενται να ζητήσουν από τον εισαγγελέα την άδεια για εκταφή στην Ξάνθη, ώστε να εξακριβωθεί αν η ταφή που έχει ήδη γίνει αφορά τον δικό τους άνθρωπο. Αν εγκριθεί η εκταφή, θα ακολουθήσει διαδικασία ταυτοποίησης που ενδέχεται να περιλαμβάνει ιατροδικαστικές ή/και γενετικές εξετάσεις, ανάλογα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών και τις απαιτήσεις της δικαστικής έρευνας.

Για τους κατοίκους της Ξάνθης, οι άμεσες συνέπειες είναι πρακτικές και κοινωνικές: α) πιθανή εκταφή στον τόπο ταφής, β) εμπλοκή υπηρεσιών δήμου και νεκροταφείων για τη διαχείριση της διαδικασίας, γ) ανάγκη ενημέρωσης και προστασίας των οικογενειών που έχουν πρόσφατες ταφές στο συγκεκριμένο νεκροταφείο.

Τι έχει συμβεί: λάθος παράδοση σορού σε συγγενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

λάθος παράδοση σορού σε συγγενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Πού συνδέεται με την Ξάνθη: έχει γίνει ταφή σε μουσουλμανικό κοιμητήριο της πόλης και πιθανώς εκεί βρίσκεται η σκεπτόμενη ως λάθος σορός.

έχει γίνει ταφή σε μουσουλμανικό κοιμητήριο της πόλης και πιθανώς εκεί βρίσκεται η σκεπτόμενη ως λάθος σορός. Διοικητικό βήμα: διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Ημερομηνία/Γεγονός Στοιχεία 6-7-2026 Καταγράφηκαν δύο θάνατοι στο νοσοκομείο (86χρ. Παθολογική, 79χρ. ΜΕΘ) 7-8 Ιουλίου 2026 Έγινε παραλαβή και ταφή στη Ξάνθη (σύμφωνα με τις αναφορές) Μετά την παραλαβή Συγγενείς διαπίστωσαν λάθος και υπέβαλαν μήνυση, αιτούνται εκταφή

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη, καθώς μια ενδεχόμενη εκταφή και ταυτοποίηση θα κινητοποιήσει υπηρεσίες της Ξάνθης και θα προκαλέσει συναισθηματική επιβάρυνση στις εμπλεκόμενες οικογένειες. Οι αρμόδιες αρχές —νοσοκομείο, εισαγγελία και δημοτικές υπηρεσίες— θα κληθούν να συνεργαστούν για τη διασφάλιση των διαδικασιών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση καθώς προκύψουν νέα επίσημα δεδομένα από την ΕΔΕ, τις ανακοινώσεις του νοσοκομείου ή τις ενέργειες της δικαιοσύνης.