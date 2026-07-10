Σοβαρό λάθος στο Νοσοκομείο Σερρών: εκταφή και νέα ταφή μετά από παράδοση λάθος σορού συνταράσσουν οικογένειες

Η παράδοση λανθασμένης σορού οδήγησε σε ταφή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο της Ξάνθης, εκταφή και τελική χριστιανική κηδεία στο Γάζωρο Σερρών — οικογένειες υπέβαλαν μηνύσεις και ξεκίνησε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Σοβαρό διοικητικό λάθος στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Με έντονη συγκίνηση και προβληματισμό ολοκληρώθηκε σήμερα στο Γάζωρο Σερρών η χριστιανική κηδεία του 86χρονου άνδρα του οποίου η σορός είχε, κατά λάθος, παραδοθεί σε άλλη οικογένεια και εν συνεχεία ταφεί σε μουσουλμανικό νεκροταφείο της Ξάνθης. Το πρωτοφανές αυτό συμβάν αποκαλύφθηκε όταν οι συγγενείς του 86χρονου επισκέφθηκαν το νοσοκομείο για να παραλάβουν τη σορό και διαπίστωσαν ότι ο νεκρός που τους υπέδειξαν δεν ήταν ο δικός τους.

Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική καταγραφή, η σορός του 86χρονου είχε ήδη παραληφθεί από συγγενείς 79χρονου από την Ξάνθη, οι οποίοι, χωρίς να γνωρίζουν το λάθος, προχώρησαν στην ταφή πιστεύοντας ότι επρόκειτο για τον δικό τους άνθρωπο. Με την αποκάλυψη του σφάλματος ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες: πραγματοποιήθηκε εκταφή στο μουσουλμανικό νεκροταφείο της Ξάνθης, έγιναν οι απαραίτητες εργαστηριακές ταυτοποιήσεις και η σορός επέστρεψε στην οικογένεια για να τελεστεί η δέουσα χριστιανική τελετή.

Η υπόθεση έχει ήδη επιφέρει νομικές και διοικητικές κινήσεις: η οικογένεια του 86χρονου κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθούν οι ευθύνες για το γεγονός που προκάλεσε στενοχώρια και ψυχική δοκιμασία σε δύο οικογένειες. Παράλληλα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ την υπόθεση διερευνούν και οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Σημαντική, όπως αναφέρεται, ήταν και η συνδρομή των θεσμικών φορέων για την ταχεία διευθέτηση των απαιτούμενων διαδικασιών. Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, στη διεκπεραίωση εμπλέχθηκαν εισαγγελικές αρχές, η Ελληνική Αστυνομία και η Μουφτεία Ξάνθης, ώστε ο αποθανών να μεταφερθεί και να ταφεί τελικά σύμφωνα με το χριστιανικό τυπικό.

Ηλικίες εμπλεκομένων: 86 και 79 ετών.

86 και 79 ετών. Τοποθεσίες: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, μουσουλμανικό νεκροταφείο Ξάνθης, Γάζωρο Σερρών.

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, μουσουλμανικό νεκροταφείο Ξάνθης, Γάζωρο Σερρών. Διοικητικές ενέργειες: ΕΔΕ και εισαγγελική διερεύνηση, μήνυση από την οικογένεια.

Το περιστατικό εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης σωρών σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Η εμπλοκή δύο οικογενειών και ο θρησκευτικός χαρακτήρας των ταφικών τελετών κάνουν την υπόθεση ιδιαίτερα ευαίσθητη για την τοπική κοινωνία της Ξάνθης και ευρύτερα.

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Για τους κατοίκους της Ξάνθης και τους επισκέπτες: το γεγονός υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης πρωτοκόλλων ταυτοποίησης στα νοσοκομεία και σαφών διαδικασιών παράδοσης των σορών σε συγγενείς, ώστε να αποφεύγονται επώδυνα λάθη. Οι αρμόδιες αρχές εμφανίζονται σε εγρήγορση, αλλά η τοπική κοινωνία αναμένει σαφείς απαντήσεις και μέτρα αποκατάστασης για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους δημόσιους φορείς.

Η υπόθεση παραμένει υπό έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές και αναμένονται τα αποτελέσματα της ΕΔΕ για την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Σημείωση: Το ρεπορτάζ βασίζεται σε πληροφορίες από δημοσιεύματα και δηλώσεις που έχουν καταγραφεί σχετικά με την υπόθεση.