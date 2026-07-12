Σοβαρό τροχαίο στις Σέρρες: 35χρονος μοτοσικλετιστής σε κρίσιμη κατάσταση

Σφοδρή σύγκρουση με σταθμευμένα οχήματα τα ξημερώματα στην πόλη των Σερρών. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο ΓΝ Σερρών και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για ειδική φροντίδα. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην πόλη των Σερρών, με αποτέλεσμα ένας 35χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας να τραυματιστεί σοβαρά και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 05:20, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο αναβάτης προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Καθώς οι θεράποντες ιατροί κρίναν ότι απαιτείται υψηλότερου επιπέδου φροντίδα, αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη λεπτομέρειες για συγκεκριμένο τμήμα ή τα επόμενα ιατρικά βήματα.

Έρευνα και τοπικές επιπτώσεις

Το Τμήμα Τροχαίας Σερρών διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος. Ειδικοί χειρισμοί στη σκηνή και οι πρώτες εξετάσεις θα κρίνουν αν υπήρξαν επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως η ταχύτητα, τεχνική βλάβη ή άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την οδική συμπεριφορά.

Για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής, το ατύχημα υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της προσοχής ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες και σε δρόμους με σταθμευμένα οχήματα. Σε ό,τι αφορά την κίνηση, εκείνες τις ώρες ενδέχεται να υπήρξαν αποκλεισμοί ή καθυστερήσεις στην ευρύτερη περιοχή της σύγκρουσης.

Χρόνος συμβάντος: ~05:20

~05:20 Θύμα: 35χρονος αναβάτης δίκυκλης μοτοσικλέτας

35χρονος αναβάτης δίκυκλης μοτοσικλέτας Σκηνικό: πρόσκρουση σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και ανατροπή

πρόσκρουση σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και ανατροπή Παρεμβάσεις: διακομιδή στο ΓΝ Σερρών, στη συνέχεια σε νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

διακομιδή στο ΓΝ Σερρών, στη συνέχεια σε νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Έρευνα: προανάκριση από Τμήμα Τροχαίας Σερρών

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Παραμένουν αναγκαία επιβαλλόμενες προφυλάξεις και περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις από την Τροχαία για τα συμπεράσματα της προανάκρισης. Οποιαδήποτε εξέλιξη στην κατάσταση της υγείας του τραυματία ή νέα στοιχεία από τη διερεύνηση θα μεταδοθούν μόλις επιβεβαιωθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Νεκτάριος Παπαθεοδώρου

Ανταποκριτής Show Time CY, Σέρρες