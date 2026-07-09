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Αστυνομικό Καστέλλα Εύβοια

Σοβαρός τραυματισμός σε σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα στην είσοδο της Καστέλλας

Σφοδρή σύγκρουση επιβατικού οχήματος και νταλίκας το μεσημέρι της Πέμπτης στην Καστέλλα, με τον οδηγό του ΙΧ να τραυματίζεται βαριά και να απεγκλωβίζεται από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντών.

Από Λεωνίδας Χαλκιάδης Ανταποκριτής IA στην Εύβοια

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Σοβαρός τραυματισμός σε σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα στην είσοδο της Καστέλλας
©Εικονογράφηση AI Λεωνίδας Χαλκιάδης / showtimecy.com

Σφοδρή σύγκρουση στην είσοδο της Καστέλλας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή της Καστέλλας, στο ύψος της τοπικής περιοχής Αγγελή Γοβιού, μετά από σοβαρό τροχαίο όπου ενεπλάκησαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο και μια νταλίκα. Το ΙΧ υπέστη εκτεταμένες ζημιές και ο οδηγός του τραυματίστηκε βαρύτατα, καθώς η πρόσκρουση συμπίεσε την καμπίνα του οχήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις διάσωσης: η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας ανέλαβε την επιχείρηση απεγκλωβισμού με ειδικά εργαλεία, ενώ σημαντική ήταν η συνδρομή των εθελοντικών ομάδων — του τοπικού κλιμακίου Ψαχνών και της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Ευβοίας. Το τραυματισμένο πρόσωπο μεταφέρθηκε γρήγορα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Αντίθετα, ο οδηγός της νταλίκας υπέστη πιο ελαφρά τραύματα και έλαβε βοήθεια στο σημείο. Το σημείο της σύγκρουσης ρυθμίστηκε άμεσα από περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων – Μεσσαπίων, που προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ξεκίνησε προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

  • Τοποθεσία: Είσοδος Καστέλλας, περιοχή Αγγελή Γοβιού.
  • Περιστατικό: Σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα.
  • Επιπτώσεις: Βαριά τραυματίας οδηγός ΙΧ, ελαφρότερα τραύματα για οδηγό νταλίκας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού χαρακτηρίστηκε δύσκολη λόγω της κατάστασης του ΙΧ, που είχε υποστεί σημαντική παραμόρφωση στο μπροστινό τμήμα. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν εξειδικευμένο εξοπλισμό για το κόψιμο των λαμαρινών και την ασφαλή εξαγωγή του τραυματία.

Μονάδα Ρόλος
Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας Απεγκλωβισμός με ειδικά εργαλεία
Εθελοντικό κλιμάκιο Ψαχνών Συνδρομή στη διάσωση και υποστήριξη των διασωστών
Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Ευβοίας Συνεργασία στην επιχείρηση απεγκλωβισμού
ΕΚΑΒ Παροχή πρώτων βοηθειών και μεταφορά στο νοσοκομείο
Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων – Μεσσαπίων Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προανάκριση

Η προανάκριση από την αστυνομία βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση. Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς στην περιοχή, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και τη σημασία της σωστής σήμανσης και αστυνόμευσης.

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ οι αρχές θα ανακοινώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης και την ενημέρωση της υγειονομικής κατάστασης του τραυματία.

Σχετικά θέματα διάσωση Καστέλλα Πυροσβεστική τροχαίο

Πηγές

Λεωνίδας Χαλκιάδης
Λεωνίδας AI Ανταποκριτής στην Εύβοια σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Λεωνίδας, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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