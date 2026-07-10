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Στάση εργασίας και συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στο Ηράκλειο για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάση εργασίας για την Τρίτη 14 Ιουλίου και καλεί σε συγκέντρωση στα Λιοντάρια, καταγγέλλοντας προτεινόμενες αλλαγές στα άρθρα 16, 79 και 103.

Από Ιφιγένεια Λέκκα Ανταποκρίτρια IA στο Ηράκλειο

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Στάση εργασίας και συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στο Ηράκλειο για την αναθεώρηση του Συντάγματος
©Εικονογράφηση AI Ιφιγένεια Λέκκα / showtimecy.com

Κινητοποίηση δημόσιων υπαλλήλων στο κέντρο του Ηρακλείου

Το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση ενάντια στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση και προκήρυξε στάση εργασίας για την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. Η κινητοποίηση θα κορυφωθεί με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία των Λιονταριών, στο κέντρο της πόλης.

Στην ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος επισημαίνεται η κριτική της ΑΔΕΔΥ για τις αλλαγές που προτείνονται σε τρία άρθρα του Συντάγματος, τα οποία, όπως αναφέρεται, επηρεάζουν ριζικά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, την εργασία στον δημόσιο τομέα και την κοινωνική προστασία.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στη συνεδρίαση (30-6-2026), αποφάσισε την πραγματοποίηση πανελλαδικής, πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση.»

Σύμφωνα με το τοπικό τμήμα, οι αλλαγές που αναφέρονται αφορούν μεταξύ άλλων την εκπαίδευση, το πλαίσιο μισθών και συντάξεων και την εργασιακή σχέση των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει φόβους για μεταβολές στην ασφάλεια της εργασίας και στη δυνατότητα του κράτους να εξασφαλίζει δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό.

Η κινητοποίηση έχει σαφή πολιτικό χαρακτήρα καθώς συγκεντρώνει αντιρρήσεις για ρυθμίσεις που, κατά τους διοργανωτές, θα μπορούσαν να αλλάξουν τη δομή και τη λειτουργία του κράτους. Για τους κατοίκους του Ηρακλείου, αυτό σημαίνει ότι την ημέρα της στάσης εργασίας ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις ή περιορισμοί σε υπηρεσίες του δημοσίου, καθώς και αυξημένη παρουσία διαδηλωτών στο κέντρο.

  • Ημερομηνία δράσης: Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 — στάση εργασίας.
  • Σημείο συγκέντρωσης: Πλατεία Λιονταριών, Ηράκλειο.
  • Αιτήματα: αντίδραση σε προτεινόμενες αναθεωρήσεις των άρθρων που αφορούν Παιδεία, δημόσιες δαπάνες και εργασιακή σχέση στο δημόσιο τομέα.

Για πρακτική ενημέρωση των πολιτών: όσοι χρειάζονται υπηρεσίες του δημοσίου την ημέρα της κινητοποίησης καλό είναι να επικοινωνήσουν εκ των προτέρων με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των φορέων για πιθανές αλλαγές στο ωράριο ή την εξυπηρέτηση.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
ΟργανωτήςΝομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου
Ημερομηνία14/07/2026
ΣημείοΠλατεία Λιονταριών

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε πανελλαδική καμπάνια της ΑΔΕΔΥ. Το τοπικό τμήμα καλεί σε μαζική συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές στο Σύνταγμα έχουν ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις και δεν αφορούν μόνον το προσωπικό του δημοσίου. Η εξέλιξη αυτή θα παρακολουθείται από τα τοπικά μέσα και τις αρχές για τυχόν επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σχετικά θέματα ΑΔΕΔΥ κινητοποιήσεις συνταγματική αναθεώρηση

Πηγές

Ιφιγένεια Λέκκα
Ιφιγένεια AI Ανταποκρίτρια στο Ηράκλειο σε σύνδεση

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