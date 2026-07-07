Στη Βουλή το σχέδιο για 47 ανεμογεννήτριες στο Ρέθυμνο: ερωτήματα για Natura και όφελος

Ερώτηση και αίτημα κατάθεσης εγγράφων για επτά αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 282 MW σε Ρέθυμνο, Αμάρι και Άγιο Βασίλειο. Στο επίκεντρο οι επιπτώσεις σε τοπίο, βιοποικιλότητα και το πραγματικό όφελος για τους καταναλωτές.

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για αιολικό έργο μεγάλης κλίμακας

Σειρά από κρίσιμα ερωτήματα προς την κυβέρνηση θέτει στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ Τάσος Οικονομόπουλος για το σχεδιαζόμενο έργο εγκατάστασης 47 ανεμογεννητριών σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Η παρέμβαση αφορά επτά Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με συνολική ισχύ 282 MW, που φέρονται να χωροθετούνται στους Δήμους Ρεθύμνης, Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου.

Με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητείται να αποσαφηνιστούν ο σχεδιασμός, οι γνωμοδοτήσεις και οι επιπτώσεις του έργου, καθώς και το οικονομικό αποτύπωμά του για τους πολίτες.

Περιβαλλοντικές και χωροταξικές ανησυχίες

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται οι αναμενόμενες παρεμβάσεις σε οδοποιία, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, υποσταθμούς και συναφείς υποδομές, οι οποίες —σύμφωνα με την κοινοβουλευτική κίνηση— μπορεί να επηρεάσουν το ορεινό ανάγλυφο, τη βιοποικιλότητα, την κτηνοτροφία, την αγροτική δραστηριότητα και την καθημερινότητα των κατοίκων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη γειτνίαση ή ένταξη τμημάτων του έργου σε περιοχές Natura 2000, με ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και στα χειρόπτερα.

Αίτημα για ειδική και επαρκή δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων.

των επιπτώσεων. Ανάγκη σωρευτικής αξιολόγησης με υφιστάμενα, αδειοδοτημένα και υπό αδειοδότηση αιολικά στην Κρήτη.

με υφιστάμενα, αδειοδοτημένα και υπό αδειοδότηση αιολικά στην Κρήτη. Κατάθεση γνωμοδοτήσεων αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού για μνημεία, αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

Το ζήτημα αποκτά επιπλέον βαρύτητα για το Ρέθυμνο λόγω της συνύπαρξης ευαίσθητων οικοσυστημάτων, παραγωγικών δραστηριοτήτων και ισχυρού πολιτισμικού φορτίου. Οι τοπικές κοινωνίες ζητούν σαφή εικόνα τόσο για την περιβαλλοντική θωράκιση όσο και για τις αντισταθμιστικές προβλέψεις, όπου αυτές τεκμηριώνονται.

Θεσμική διάσταση και τοπικές θέσεις

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση ζητείται να ξεκαθαριστεί αν οι επιφυλάξεις ή οι αρνητικές τοποθετήσεις των Δήμων Ρεθύμνης, Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου έχουν ληφθεί υπόψη στις διαδικασίες. Η αναφορά υπογραμμίζει την ανάγκη για ενεργό ρόλο της αυτοδιοίκησης και διαφάνεια σε κάθε στάδιο.

«Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλοί θεατές σε αποφάσεις που δεσμεύουν τον τόπο τους για δεκαετίες.»

Παράλληλα, επιδιώκεται να κατατεθούν όλες οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως γύρω από το Αρκάδι, ώστε να διασφαλιστεί ότι τυχόν επιπτώσεις σε μνημεία και ιστορικούς τόπους έχουν αξιολογηθεί επαρκώς.

Το οικονομικό σκέλος για τους καταναλωτές

Κεντρικό ερώτημα αποτελεί το πραγματικό όφελος για τους Έλληνες καταναλωτές. Η παρέμβαση ζητά διευκρινίσεις για το ποιοι φορείς θα αξιοποιούν εμπορικά την παραγόμενη ενέργεια, σε ποιες αγορές θα κατευθύνεται και αν υφίστανται συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης ή διμερείς συμφωνίες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τελικά τους λογαριασμούς ρεύματος.

Με δεδομένο ότι τα μεγάλης κλίμακας ενεργειακά έργα δεσμεύουν γη, υποδομές και πόρους για δεκαετίες, η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου αναμένει από την κυβέρνηση συγκεκριμένες απαντήσεις για το πώς διασφαλίζεται ισορροπία μεταξύ ενεργειακού σχεδιασμού, περιβαλλοντικής προστασίας και τοπικής ανάπτυξης.

Τα δεδομένα του σχεδίου

Παράμετρος Τιμή Ανεμογεννήτριες 47 Αιολικοί σταθμοί 7 Συνολική ισχύς 282 MW Περιοχές Δήμοι Ρεθύμνης, Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική κίνηση, το έργο πλαισιώνεται από ευρείες τεχνικές παρεμβάσεις, όπως οδοποιία, υποσταθμούς και διασυνδέσεις. Η τεκμηρίωση αυτών των επιπτώσεων, καθώς και η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, τίθενται ως προαπαιτούμενα για κάθε επόμενο βήμα.

Τι αναμένει το Ρέθυμνο

Ενόψει της απάντησης των συναρμόδιων υπουργείων, ο δημόσιος διάλογος στο Ρέθυμνο επικεντρώνεται σε τρία επίπεδα: την πληρότητα των περιβαλλοντικών μελετών, την ουσιαστική συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και των κατοίκων και τη διαφάνεια ως προς το οικονομικό αποτύπωμα. Η εξέλιξη του θέματος θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό πώς θα συνυπάρξει η ενεργειακή μετάβαση με τις ανάγκες του τόπου και την προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του νησιού.