Στην Κέρκυρα το υπερπολυτελές superyacht «Whisper» του Eric Schmidt

Το 95,2 μέτρων superyacht «Whisper» αγκυροβόλησε στον κόλπο της Γαρίτσας, προκαλώντας αυξημένο ενδιαφέρον για την τοπική ναυτική κίνηση και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Άφιξη εντυπωσιακού superyacht στην Κέρκυρα

Στον κόλπο της Γαρίτσας βρίσκεται από τις τελευταίες ώρες το επιβλητικό superyacht Whisper, ιδιοκτησίας του Αμερικανού επιχειρηματία Eric Schmidt. Το σκάφος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ντόπιων και επισκεπτών, λόγω του μεγέθους και της φήμης του ιδιοκτήτη, αλλά και της εγγενούς προβολής που συνοδεύει τέτοιου είδους αφίξεις.

Το Whisper, γνωστό παλαιότερα με το όνομα Kismet, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές θαλαμηγούς στον κόσμο, γεγονός που αναδεικνύει τη θέση της Κέρκυρας ως προορισμού που προσελκύει σκάφη υψηλού προφίλ.

Μήκος: 95,2 μέτρα

95,2 μέτρα Ετος κατασκευής: 2014

2014 Ναυπηγείο: Lürssen (Γερμανία)

Lürssen (Γερμανία) Τρέχων ιδιοκτήτης: Eric Schmidt (από Σεπτέμβριο 2023)

«Το εντυπωσιακό superyacht Whisper του Αμερικανού επιχειρηματία Eric Schmidt βρίσκεται στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα στον κόλπο της Γαρίτσας.»

Η παρουσία του σκάφους στην περιοχή επηρεάζει πρακτικά σημεία της τοπικής καθημερινότητας: την κίνηση στο θαλάσσιο μέτωπο, τις ανάγκες ασφαλείας και την πιθανή αύξηση υπηρεσιών προσαρμοσμένων σε μεγάλα ιδιωτικά σκάφη. Επίσης, τέτοιες αφίξεις συμβάλλουν στην προβολή του νησιού σε διεθνή μέσα και συχνά μεταφράζονται σε επιπλέον επισκέψεις και έσοδα για τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Whisper κατασκευάστηκε από το γνωστό γερμανικό ναυπηγείο Lürssen και αγοράστηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google. Η ιστορία του σκάφους και η τεχνολογική φήμη του ιδιοκτήτη δημιουργούν επιπλέον δημοσιότητα για την Κέρκυρα, ιδιαίτερα σε κύκλους υψηλού εισοδήματος και θαλάσσιου τουρισμού.

Για τις τοπικές αρχές και τις μαρίνες, η παρουσία μεγάλων σκαφών θέτει ζητήματα οργάνωσης και υποδομών: διαχείριση αγκυροβολίου, παροχή καυσίμων και υλικών, αλλά και υπηρεσίες ασφάλειας. Η έλευση του Whisper λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης για συντονισμό μεταξύ δημοτικών υπηρεσιών, λιμενικού και ιδιωτικών παρόχων που εξυπηρετούν superyachts.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα σκάφους Whisper (πρώην Kismet) Μήκος 95,2 μέτρα Ναυπηγείο Lürssen Κατασκευασμένο 2014 Τρέχων ιδιοκτήτης Eric Schmidt (από Σεπτέμβριο 2023)

Οι κάτοικοι της περιοχής της Γαρίτσας και οι επιχειρήσεις του παραλιακού μετώπου καλούνται να παρακολουθήσουν τις ανακοινώσεις του Λιμεναρχείου για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή ειδικές οδηγίες, ενώ οι τουριστικοί φορείς μπορούν να εκμεταλλευτούν την προβολή για να προωθήσουν το νησί σε επιλεγμένα κοινά.