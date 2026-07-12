Στην Πτολεμαΐδα το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ηρακλή

Η αποστολή του Ηρακλή εγκαταστάθηκε στην Πτολεμαΐδα για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας 2026/27, με εντατικό πρόγραμμα, διαμονή στο Pantelidis Hotel & Spa και χρήση του Αθλητικού Κέντρου «Ευάγγελος Παντελίδης».

Άφιξη και δομή προετοιμασίας στην πόλη

Το μεσημέρι της Κυριακής 12/7 έφτασε στην Πτολεμαΐδα η αποστολή του Ηρακλή, που επέλεξε την πόλη για το κύριο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας ενόψει της σεζόν 2026/27. Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι το Αθλητικό Κέντρο «Ευάγγελος Παντελίδης» και ως βάση φιλοξενίας έχει οριστεί το Pantelidis Hotel & Spa.

Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει το τεχνικό επιτελείο προβλέπει καθημερινές προπονήσεις και εργομετρικές αξιολογήσεις, με στόχο τη φυσική και τακτική ενσωμάτωση των στοιχείων που θέλει να περάσει ο προπονητής.

Στελέχωση και σημαντικοί παίκτες

Επικεφαλής της προετοιμασίας είναι ο Ιταλός προπονητής Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος ήρθε στην πόλη συνοδευόμενος από μέλη του τεχνικού επιτελείου και ομάδα παικτών. Στην αποστολή περιλαμβάνονται παίκτες που έχουν ρόλο στην επόμενη σεζόν, ενώ το επιτελείο καλύπτει τόσο αγωνιστικές όσο και ιατρικές/εργομετρικές ανάγκες.

Κορμός προπονητικού επιτελείου με διεθνή στελέχη.

Συστηματικές εργομετρήσεις και διπλές προπονήσεις.

Διάρκεια παραμονής στην πόλη για όλο το βασικό στάδιο.

«κυανόλευκοι»

Η παρουσία της ομάδας στην Πτολεμαΐδα αναμένεται να φέρει κίνηση στην τοπική αγορά, ιδιαίτερα στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, καθώς και αυξημένη κίνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Η επιλογή της πόλης ως έδρας για την προετοιμασία επιβεβαιώνει την ικανότητα των τοπικών υποδομών να ανταποκρίνονται σε απαιτητικά προγράμματα ομάδων επαγγελματικών κατηγοριών.

Τοποθεσία Χρήση Αθλητικό Κέντρο «Ευάγγελος Παντελίδης» Προπονήσεις και εργομετρήσεις Pantelidis Hotel & Spa Διαμονή αποστολής

Για τους κατοίκους, η παρουσία της ομάδας δίνει ευκαιρίες για άμεση επαφή με την ομάδα, προβλέπεται αυξημένη κίνηση σε σημεία της πόλης και πιθανές ανοικτές προπονήσεις ή δημόσιες εμφανίσεις που θα ανακοινωθούν από το κλαμπ. Η τοπική Διοίκηση και οι επιχειρήσεις συνεργάζονται με την ομάδα για την ομαλή διεξαγωγή του σταδίου.

Η παραμονή του Ηρακλή στην Πτολεμαΐδα αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της σημασίας των τοπικών αθλητικών υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αναμένεται να προσδώσει προσωρινή οικονομική ώθηση σε υπηρεσίες διαμονής και εστίασης.