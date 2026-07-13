Στο Δήμο Ζακύνθου η διαχείριση του Ναυαγίου — πρόγραμμα αποκατάστασης ακτής και συντήρησης «Παναγίωτη»

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μεταβίβαση της διαχείρισης του Ναυαγίου στον Δήμο Ζακύνθου και τον σχεδιασμό για την αποκατάσταση της ακτής σε συνεργασία με το ΕΜΠ, ενώ ξεκινά και πρωτοβουλία συντήρησης του ιστορικού πλοίου «Παναγιώτης». Η εξέλιξη ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη βιώσιμη διαχείριση του εμβληματικού τοπόσημου.

Νέα εποχή διαχείρισης και έργα προστασίας

Ο Πρωθυπουργός έθεσε πρόσφατα στο επίκεντρο της ενημέρωσής του την κατάσταση γύρω από το περίφημο Ναυάγιο της Ζακύνθου, ανακοινώνοντας ότι η διαχείριση θα περάσει στον Δήμο Ζακύνθου και ότι έχει σχεδιαστεί παρέμβαση για την αποκατάσταση της ακτής. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μεταφορά αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο και ταυτόχρονα ξεκινά ένα τεχνικό πρόγραμμα για την προστασία από τη διάβρωση.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού προβλέπεται συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και παρεμβάσεις που, όπως επισημαίνεται, θα τηρούν περιβαλλοντικά πρότυπα και θα έχουν προτεραιότητα την ασφάλεια των επισκεπτών. Παράλληλα, μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών (π.χ. προγράμματα Interreg) ανακοινώθηκε η έναρξη εργασιών συντήρησης στο ιστορικό πλοίο «Παναγιώτης», το οποίο αποτελεί κεντρικό στοιχείο του τοπίου.

«Στόχος μας είναι να σώσουμε αυτό το μοναδικό σημείο και να το αποδώσουμε ξανά στο κοινό, θωρακισμένο και ασφαλές .»

Η απόδοση της διαχείρισης στον Δήμο φέρνει πρακτικές συνέπειες για την τοπική αυτοδιοίκηση: ανάγκη στελέχωσης, κατάρτισης προγραμμάτων διαχείρισης επισκεπτών και προετοιμασίας μελετών περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Επιπλέον, ανοίγει ο δρόμος για τοπικό σχεδιασμό πρόσβασης, ελέγχων ασφάλειας και ρυθμίσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις, οι βασικές επιπτώσεις συνοψίζονται ως εξής:

Τοπική ευθύνη: ο Δήμος αναλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του χώρου.

ο Δήμος αναλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του χώρου. Έργα προστασίας: προγραμματίζονται τεχνικές παρεμβάσεις στην ακτογραμμή με προτεραιότητα την ασφάλεια.

προγραμματίζονται τεχνικές παρεμβάσεις στην ακτογραμμή με προτεραιότητα την ασφάλεια. Συντήρηση «Παναγιώτη»: ξεκινά διαδικασία διατήρησης του ιστορικού σκάφους, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στο επίπεδο της καθημερινότητας, οι επόμενοι μήνες αναμένεται να φέρουν αυξημένη κινητικότητα υπηρεσιών και μελετητών στο νησί, προσκλήσεις για δημοπρασίες ή διαγωνισμούς έργων και πιθανές προσωρινές ρυθμίσεις πρόσβασης στην παραλία κατά τη διάρκεια εργασιών. Οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα κατοίκους και επιχειρήσεις για κάθε απόφαση που αφορά πρόσβαση, ασφάλεια και τουριστική λειτουργία.

Η εξέλιξη αποτελεί σταθμό για τη Ζάκυνθο: αν υλοποιηθεί με σεβασμό στο περιβάλλον και διαφάνεια, μπορεί να διασφαλίσει την προστασία ενός διεθνούς μνημείου και να βελτιώσει την ασφάλεια των επισκεπτών, χωρίς να υποβαθμιστεί το φυσικό τοπίο που αποτελεί βασικό πόρο για το νησί.