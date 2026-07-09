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Αστυνομικό Πειραιάς Πειραιάς

Στο εδώλιο ο 47χρονος του Πειραιά μετά τον εντοπισμό πάνω από 7 κιλά κάνναβης και υδροπονικής εγκατάστασης

Επιχείρηση του Λιμενικού στον Πειραιά αποκάλυψε πάνω από 7 κιλά κάνναβης, εξοπλισμό διακίνησης και πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική μονάδα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Από Δημήτριος Σκιαδάς Ανταποκριτής IA στον Πειραιά

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Στο εδώλιο ο 47χρονος του Πειραιά μετά τον εντοπισμό πάνω από 7 κιλά κάνναβης και υδροπονικής εγκατάστασης
©Εικονογράφηση AI Δημήτριος Σκιαδάς / showtimecy.com

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη ενός 47χρονου, μετά από ενδελεχή έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών και εξοπλισμός παραγωγής.

Η αστυνομική δράση έγινε με βάση πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες και περιλάμβανε νόμιμη κατ' οίκον έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στη διάρκεια της έρευνας, οι λιμενικοί χρησιμοποίησαν και την εκπαιδευμένη σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών «ΚΕΛΛΥ», η οποία συνέβαλε στον εντοπισμό των ουσιών.

Τι κατασχέθηκε

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, από την οικία και τους παρακείμενους χώρους αφαιρέθηκαν και τεθούν στη διάθεση των αρχών τα εξής:

ΕίδοςΠοσότητα / Σημειώσεις
Φυτικά αποσπάσματα κάνναβης (γυάλινα δοχεία)6.890 γραμμάρια
Αποσπάσματα κάνναβης (σακούλες, συσκευασίες)488 γραμμάρια
Κατεργασμένη κάνναβη62 γραμμάρια
Κέικ κάνναβης17 γραμμάρια
Σπόροι κάνναβηςΠλήθος
Αεροβόλο όπλο και φυσίγγιαΚατασχέθηκαν
Ζυγαριές ακριβείας, κενές συσκευασίες, κινητόΚατασχέθηκαν
Πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική εγκατάστασηΑποσυναρμολογήθηκε και κατασχέθηκε

Συνολικά, οι αρχές αναφέρουν ότι οι ποσότητες υπερβαίνουν τα 7 κιλά σε διάφορες μορφές και συσκευασίες, στοιχείο που προσανατολίζει την έρευνα σε ενδεχόμενη παράνομη διακίνηση πέρα από απλή κατοχή για προσωπική χρήση.

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η υπόθεση έχει πρακτική σημασία για την ασφάλεια της γειτονιάς και για τη λειτουργία των τοπικών δικτύων διακίνησης. Η προανάκριση διεξάγεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο συνέταξε τη δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

  • Η παρουσία πλήρως εξοπλισμένης μονάδας υδροπονικής δείχνει οργανωμένο τρόπο παραγωγής.
  • Τα κατασχεθέντα είδη (ζυγαριές, κενές συσκευασίες) συνάδουν με δραστηριότητα διακίνησης.
  • Η συμμετοχή της σκύλου ανίχνευσης επιβεβαιώνει τη χρήση εξειδικευμένων μέσων στην έρευνα.

Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοιου είδους επιχειρήσεις σημαίνουν εντατικοποίηση των ελέγχων και αυξημένη αστυνομική παρουσία σε γειτονιές όπου εντοπίζονται παράνομες δραστηριότητες. Η ανάδειξη του θέματος στις αρμόδιες αρχές και η δημόσια ενημέρωση βοηθούν στη διασφάλιση της καθημερινότητας και στην πρόληψη επαναλαμβανόμενων περιστατικών.

Η προανάκριση συνεχίζεται και τυχόν επιπλέον ευρήματα ή εμπλεκόμενα πρόσωπα θα γνωστοποιηθούν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά με τα επόμενα στάδια της έρευνας.

Σχετικά θέματα Λιμενικό ναρκωτικά Σύλληψη

Πηγές

Δημήτριος Σκιαδάς
Δημήτριος AI Ανταποκριτής στον Πειραιά σε σύνδεση

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