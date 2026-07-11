Συλλαλητήριο στη Λευκάδα στις 13/7: σωματεία οργανώνουν κινητοποίηση για δημόσιες υποδομές

Μαζική σύσκεψη σωματείων και φορέων στην πόλη της Λευκάδας αποφάσισε την πραγματοποίηση Παλλευκαδικού συλλαλητηρίου στις 13 Ιουλίου, με αιτήματα για υποδομές, περιβάλλον και δημόσιες υπηρεσίες.

Κινητοποίηση για υποδομές και δημόσιο χώρο

Με ευρεία συμμετοχή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ στη Λευκάδα σύσκεψη που συγκάλεσε το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας – Βόνιτσας, στην οποία μετείχαν σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σύλλογοι και τοπικοί φορείς. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός και η οργάνωση του Παλλευκαδικού συλλαλητηρίου, που έχει οριστεί για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 20:00, στην πλατεία του Αγίου Μηνά.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Αλέξανδρος Βεροιώτης, τόνισε ότι το κεντρικό σύνθημα της πρωτοβουλίας είναι «Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας, οργάνωση και αγώνας η απάντησή μας», συνοψίζοντας τις αιτιάσεις για την προστασία της καθημερινότητας των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα που, όπως επισημάνθηκε, συνδέονται με τις τρέχουσες πολιτικές.

«το σύνθημά μας είναι "Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας, οργάνωση και αγώνας η απάντησή μας"»

Κατά την εισήγηση καταγράφηκαν αιτήματα και ελλείψεις που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του νησιού και την ποιότητα ζωής των κατοίκων:

ζήτημα επαρκούς ύδρευσης και καθαρού πόσιμου νερού,

ανάγκη για σύγχρονες μονάδες βιολογικού καθαρισμού και ολοκληρωμένα αποχετευτικά δίκτυα,

έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας,

βελτίωση του οδικού δικτύου και της αποκομιδής απορριμμάτων,

προστασία των δημόσιων χώρων και των παραλιών από ιδιωτικοποίηση και υπερεκμετάλλευση.

Στη συζήτηση επισημάνθηκε επίσης η υποστελέχωση υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας, οι ελλείψεις σε παιδικούς σταθμούς και αθλητικές υποδομές, καθώς και προβλήματα στη λειτουργία της πλωτής γέφυρας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε κινήσεις που, όπως καταγγέλθηκε, οδηγούν στην εκμετάλλευση και αλλοίωση δημόσιων παραλιών, με παράδειγμα την κατάσταση στην περιοχή του Κάστρου.

Επιπλέον, στη σύσκεψη τέθηκε ζήτημα ευθυνών των δημοτικών αρχών για την πορεία έργων και αποφάσεων που έχουν επιπτώσεις στον δημόσιο χώρο. Στην εισήγηση αναφέρθηκαν ονόματα προηγούμενων και σημερινών δημοτικών αρχόντων, χωρίς να γίνουν περαιτέρω ανακοινώσεις για νομικές ενέργειες.

Στοιχείο Πληροφορία Διοργάνωση Εργατικό Κέντρο Λευκάδας – Βόνιτσας Ημερομηνία Δευτέρα 13 Ιουλίου Ώρα 20:00 Τόπος Πλατεία Αγίου Μηνά, Λευκάδα

Το κλίμα της σύσκεψης χαρακτηρίστηκε από αποφασιστικότητα για συντονισμό δράσεων και διεύρυνση της συμμετοχής του κόσμου στην κινητοποίηση. Για τους κατοίκους της Λευκάδας το συλλαλητήριο αποτελεί ευκαιρία να τεθούν με σαφήνεια τα τοπικά προβλήματα προς τις αρμόδιες αρχές και να ζητηθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για έργα και υπηρεσίες που επηρεάζουν την καθημερινότητα.

Οι οργανωτές καλούν εργαζόμενους, σωματεία, συλλογικούς φορείς και πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση, με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων και την απαίτηση για άμεσες, λειτουργικές λύσεις στα προβλήματα υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών του νησιού.