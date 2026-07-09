Συλλήψεις και έρευνα στον Θερμαϊκό μετά από εύρεση δύο ανήλικων σε χώρο με ακαθαρσίες ζώων

Αστυνομική έρευνα και δικογραφία μετά τον εντοπισμό δύο παιδιών 4 και 6 ετών σε ακατάλληλο, ρυπαρό χώρο στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε συγγενικό τους πρόσωπο.

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και μέτρα προστασίας μετά από καταγγελία

Στη σύλληψη μίας 54χρονης προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης δύο ανήλικων αδελφών ηλικίας 4 και 6 ετών. Τα παιδιά, που είχαν ανατεθεί για φύλαξη στη συλληφθείσα από τη μητέρα τους, εντοπίστηκαν στο σπίτι της σε κατάσταση που σύμφωνα με τις αρχές ήταν ακατάλληλη για διαμονή μικρών παιδιών και περιείχε κινδύνους για την υγεία τους.

Στην έρευνα συμμετείχε κοινωνική λειτουργός του Δήμου Θερμαϊκού, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού. Τα δύο παιδιά βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα του θείου τους, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Τι εντόπισαν οι αρχές στο σπίτι

Οι αστυνομικές υπηρεσίες και ο κοινωνικός φορέας που παρευρέθηκε στη διαδικασία ανέφεραν ότι εντοπίστηκαν ακαθαρσίες ζώων και γενικότερα ρυπαρό περιβάλλον, στοιχεία που οδήγησαν στην εκτίμηση ότι ο χώρος ήταν επικίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Συνελήφθη η 54χρονη που φύλασσε τα παιδιά.

Η μητέρα των παιδιών, 33 ετών, εργάζεται εκτός Θεσσαλονίκης και είχε αναθέσει τη φροντίδα της σε τρίτο πρόσωπο.

Τα παιδιά παραδόθηκαν στον θείο τους και η υπόθεση προωθείται νομικά.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η υπόθεση αναδεικνύει ζητήματα προστασίας παιδιού και κοινωνικής πρόνοιας στον Δήμο Θερμαϊκού και ευρύτερα στην Περιφέρεια. Η εμπλοκή κοινωνικής λειτουργού στη διαδικασία και η άμεση κίνηση της αστυνομίας καταδεικνύουν την εφαρμογή των προβλεπόμενων μηχανισμών προστασίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα οδηγήσει σε περαιτέρω δικαστικές και διοικητικές ενέργειες.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη έγκαιρης αναφοράς υπόπτων ή επικίνδυνων συνθηκών διαβίωσης παιδιών στις αρμόδιες υπηρεσίες (αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμου) ώστε να ενεργοποιούνται άμεσα οι μηχανισμοί προστασίας.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικίες παιδιών 4 και 6 ετών Κατηγορούμενη 54 ετών Εμπλεκόμενοι φορείς ΕΛ.ΑΣ., Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, κοινωνική λειτουργός Δήμου Θερμαϊκού

Η προανακριτική διαδικασία από το αρμόδιο τμήμα θα διευκρινίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες τα παιδιά διέμεναν στο συγκεκριμένο χώρο και θα καθορίσει ενδεχόμενες περαιτέρω νομικές κινήσεις. Οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση φροντίδας τους, ενώ οι αρχές επισημαίνουν την ανάγκη για πρόληψη και υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών στην περιοχή.