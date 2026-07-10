Συλλήψεις στη Ρόδο: δύο ανήλικοι για κλοπή και οπλοκατοχή — επιπλέον προσαγωγές στα Δωδεκάνησα

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στη Ρόδο για κλοπή χρημάτων από κερματοδέκτες και οπλοκατοχή. Παράλληλα, συνελήφθησαν και άλλοι ενήλικες στα Δωδεκάνησα για οπλοκατοχή και παραβάσεις λειτουργίας καταστημάτων, σύμφωνα με την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου.

Επιχειρήσεις της Αστυνομίας και συλλήψεις στη Ρόδο

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προχώρησαν, το βράδυ της 7 Ιουλίου 2026, στη σύλληψη δύο ανηλίκων ημεδαπών για κλοπή χρημάτων από κερματοδέκτες αυτοματοποιημένων μηχανημάτων. Σε έναν από τους δύο βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι με λάμα μήκους 6,5 εκατοστών, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν τιμαλφή και χρήματα που όπως διαπιστώθηκε είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από μοτοσικλέτα.

Την επόμενη ημέρα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί του Α.Τ. Ρόδου συνέλαβαν έναν 44χρονο ημεδαπό επίσης για οπλοκατοχή, καθώς στο πλαίσιο ελέγχων βρέθηκε στην κατοχή του μαχαίρι με λάμα 6,5 εκ.

Κύριο περιστατικό: δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στη Ρόδο για κλοπή από κερματοδέκτες και οπλοκατοχή.

δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στη Ρόδο για κλοπή από κερματοδέκτες και οπλοκατοχή. Επιπλέον σύλληψη: 44χρονος στη Ρόδο για οπλοκατοχή.

44χρονος στη Ρόδο για οπλοκατοχή. Αλλες ενέργειες στην Περιφέρεια: συλλήψεις στην Κάρπαθο και την Κω για παραβάσεις σχετικές με λειτουργία καταστημάτων και οπλοκατοχή.

Επεκτάσεις εκτός Ρόδου και πρακτικές συνέπειες

Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου συνοδεύτηκε από αναφορές και για άλλες υποθέσεις: στην Κάρπαθο, μια 60χρονη συνελήφθη για λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς πιστοποιητικό υγείας και για την απασχόληση 56χρονης χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα· στην Κω, 17χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε με σιδηρογροθιά και ο πατέρας του κατηγορήθηκε για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Για τους κατοίκους της Ρόδου τα περιστατικά αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη επαγρύπνησης σε σημεία με αυτόματες μηχανές πληρωμής και σταθμευμένες μοτοσικλέτες, αλλά και την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών ελέγχων κατά την τουριστική περίοδο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Λόγω της φύσης των περιστατικών, οι συμπολίτες καλούνται να λάβουν υπόψη τα εξής:

Να ασφαλίζουν προσωπικά αντικείμενα και οχήματα, ιδιαίτερα νυχτερινές ώρες και σε περιοχές με μεγάλη κίνηση.

Σε περίπτωση υποψίας παρανομίας ή εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων (π.χ. μαχαίρια), να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές μέσω του 100.

Επιχειρηματίες εστίασης και τουριστικών υπηρεσιών να τηρούν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά υγείας και αδειοδοτήσεις, ώστε να αποφευχθούν πρόστιμα και ποινικές ευθύνες.

Νησί Συλλήψεις / Περιστατικά Ρόδος Δύο ανήλικοι (κλοπή, μαχαίρι), 44χρονος (οπλοκατοχή) Κάρπαθος 60χρονη (λειτουργία καταστήματος χωρίς πιστοποιητικό), 56χρονη απασχολούμενη χωρίς άδεια Κω 17χρονος με σιδηρογροθιά, πατέρας για παραμέληση εποπτείας

Η τοπική αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους εντατικά και υπενθυμίζει ότι η συνεργασία των πολιτών συμβάλλει καθοριστικά στην αποτροπή του εγκλήματος και στη διατήρηση της ασφάλειας κατά την ιδιαίτερα επιβαρυμένη θερινή περίοδο.