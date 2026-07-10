Σύλληψη 70χρονου μετά από πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο και επιχείρηση στο Καλοχώρι

Πυροσβεστική και τοπικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν σήμερα για πυρκαγιά στο Καλοχώρι που ξεκίνησε σε αγροτεμάχιο και επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Συνελήφθη 70χρονος, επιβλήθηκε πρόστιμο και επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες.

Πυρκαγιά και σύλληψη στην περιοχή του Καλοχωρίου

Στην περιοχή του Καλοχωρίου της Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε το απόγευμα πυρκαγιά που ξεκίνησε σε αγροτεμάχιο στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό διπλανού επιχειρηματικού χώρου. Από την προανάκριση των Αρχών προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε όταν 70χρονος χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα σε χαρτί προκειμένου να απομακρύνει σφίγγες, με αποτέλεσμα τις αναζωπυρώσεις και την επέκταση της φωτιάς.

Η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στη σύλληψη του 70χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια. Επίσης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Λόγω της έντασης και της εξάπλωσης της πυρκαγιάς εκδόθηκε μήνυμα από το 112 στις 16:13, με οδηγίες στους κατοίκους να προσέχουν τους καπνούς και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα.

Η φωτιά έπιασε αρχικά απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά.

Στη συνέχεια επεκτάθηκε στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Στην κατάσβεση συνέδραμαν υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας.

Στο μέτωπο της κατάσβεσης επιχείρησαν συνολικά 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνδράμοντας στην προστασία των γύρω χώρων.

Η πυροσβεστική σε σχετικά στάδιο χαρακτήρισε τη φωτιά σε ύφεση, ωστόσο οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και την προανάκριση για την πλήρη αποτίμηση των αιτιών και των συνεπειών.

Στοιχείο Αριθμός / Περιγραφή Συλληφθείς 70χρονος (εμπρησμός από αμέλεια) Διοικητικό πρόστιμο 5.886,56 € Πυροσβέστες 23 Οχήματα 9 Αεροπυρόσβεση 1 ελικόπτερο

Για τους κατοίκους της περιοχής η κύρια συνέπεια ήταν η έκλυση έντονων καπνών και η ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας μέσω του 112. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες προστασίας από καπνούς και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για τυχόν νέα εστίες ή επικίνδυνες καταστάσεις.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τα αρμόδια Ανακριτικά Κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις επιθεωρήσεις για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων περιστατικών.