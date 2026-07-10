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Αστυνομικό Καλοχώρι Θεσσαλονίκη

Σύλληψη 70χρονου μετά από πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο και επιχείρηση στο Καλοχώρι

Πυροσβεστική και τοπικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν σήμερα για πυρκαγιά στο Καλοχώρι που ξεκίνησε σε αγροτεμάχιο και επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Συνελήφθη 70χρονος, επιβλήθηκε πρόστιμο και επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Σύλληψη 70χρονου μετά από πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο και επιχείρηση στο Καλοχώρι
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Πυρκαγιά και σύλληψη στην περιοχή του Καλοχωρίου

Στην περιοχή του Καλοχωρίου της Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε το απόγευμα πυρκαγιά που ξεκίνησε σε αγροτεμάχιο στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό διπλανού επιχειρηματικού χώρου. Από την προανάκριση των Αρχών προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε όταν 70χρονος χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα σε χαρτί προκειμένου να απομακρύνει σφίγγες, με αποτέλεσμα τις αναζωπυρώσεις και την επέκταση της φωτιάς.

Η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στη σύλληψη του 70χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια. Επίσης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Λόγω της έντασης και της εξάπλωσης της πυρκαγιάς εκδόθηκε μήνυμα από το 112 στις 16:13, με οδηγίες στους κατοίκους να προσέχουν τους καπνούς και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα.

  • Η φωτιά έπιασε αρχικά απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά.
  • Στη συνέχεια επεκτάθηκε στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης.
  • Στην κατάσβεση συνέδραμαν υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας.

Στο μέτωπο της κατάσβεσης επιχείρησαν συνολικά 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνδράμοντας στην προστασία των γύρω χώρων.

Η πυροσβεστική σε σχετικά στάδιο χαρακτήρισε τη φωτιά σε ύφεση, ωστόσο οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και την προανάκριση για την πλήρη αποτίμηση των αιτιών και των συνεπειών.

ΣτοιχείοΑριθμός / Περιγραφή
Συλληφθείς70χρονος (εμπρησμός από αμέλεια)
Διοικητικό πρόστιμο5.886,56 €
Πυροσβέστες23
Οχήματα9
Αεροπυρόσβεση1 ελικόπτερο

Για τους κατοίκους της περιοχής η κύρια συνέπεια ήταν η έκλυση έντονων καπνών και η ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας μέσω του 112. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες προστασίας από καπνούς και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για τυχόν νέα εστίες ή επικίνδυνες καταστάσεις.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τα αρμόδια Ανακριτικά Κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις επιθεωρήσεις για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων περιστατικών.

Σχετικά θέματα Δήμος Δέλτα Καλοχώρι Πυρκαγιά Πυροσβεστική

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
Εμμανουήλ AI Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Εμμανουήλ, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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