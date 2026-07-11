Συναγερμός στο Ομορφοχώρι: μεγάλη πυρκαγιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ενεργοποίησε το 112

Φωτιά ξέσπασε σε αύλειο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι κοντά στο Κιλελέρ. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και εκδόθηκε προειδοποίηση από την Πολιτική Προστασία.

Έκτακτη επιχείρηση πυρόσβεσης σε μάντρα ανακύκλωσης

Το βράδυ της Παρασκευής ξέσπασε πυρκαγιά σε αύλειο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι, κοντά στον Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Η φωτιά αναπτύσσει έντονο πυροθερμικό φορτίο λόγω των υλικών που καίγονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πυκνός καπνός και δυσκολίες στην κατάσβεση.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αντέδρασε άμεσα και στο πεδίο επιχειρούν, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στους πυροσβέστες.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Ομορφοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το μήνυμα αυτό στάλθηκε με ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία μέσω του 112, καθώς οι ατμοσφαιρικές συνθήκες και η φύση των ανακυκλώσιμων υλικών καθιστούν επικίνδυνη την έκθεση στους καπνούς. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παραμείνουν σε κλειστούς, προστατευμένους χώρους.

Καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού του πύρινου μετώπου, ανακοινώθηκε ότι στο σημείο θα μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΕΕ) Λάρισας, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς. Η διερεύνηση θα επικεντρωθεί στον προσδιορισμό των συνθηκών έναρξης και σε τυχόν ποινικά στοιχεία.

Πραγματικοί κίνδυνοι: πυκνοί και ενδεχομένως τοξικοί καπνοί λόγω των ανακυκλώσιμων υλικών.

πυκνοί και ενδεχομένως τοξικοί καπνοί λόγω των ανακυκλώσιμων υλικών. Επιχειρησιακή ανταπόκριση: συμμετοχή Πυροσβεστικής, δημοτικών και περιφερειακών υδροφόρων.

συμμετοχή Πυροσβεστικής, δημοτικών και περιφερειακών υδροφόρων. Διερεύνηση αιτίων: μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο για να διαπιστωθεί αν προηγήθηκε εμπρησμός ή άλλο περιστατικό.

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής η προτεραιότητα είναι η προστασία της υγείας και η αποφυγή έκθεσης στους καπνούς. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν δυσφορία, ερεθισμό στα μάτια ή την αναπνοή, συνιστάται άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες υγείας ή κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης. Οι οδηγοί που κινούνται κοντά στο σημείο να τηρούν τις υποδείξεις των αρχών και να μην επιβαρύνουν την κυκλοφορία, ώστε να διευκολυνθούν τα οχήματα της πυρόσβεσης.

Πόροι στο σημείο Αριθμός Πυροσβέστες 29 Πυροσβεστικά οχήματα 12 Υδροφόρες ΟΤΑ / Περιφέρειας σε συνδρομή

Η εξέλιξη του συμβάντος θα καθορίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω συνδρομή από γειτονικές περιοχές ή αν θα επιβληθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας. Οι πολίτες ενημερώνονται ότι οι αρμόδιες αρχές θα εκδώσουν νεότερες οδηγίες εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Show Time CY παρακολουθεί την κατάσταση και θα ενημερώνει για κάθε νεότερη εξέλιξη που αφορά την ασφάλεια των κατοίκων της Λάρισας και των γύρω κοινοτήτων.