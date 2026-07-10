Συνάντηση στον Άγιο Νικόλαο για την έκθεση φωτογραφίας και τη συνεργασία με την Αλβανία

Στον Άγιο Νικόλαο πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και της πρέσβειρας της Αλβανίας στην Ελλάδα, με αφορμή τα εγκαίνια διεθνούς έκθεσης φωτογραφίας. Στην ατζέντα βρέθηκε ο ρόλος του πολιτισμού στην τοπική προβολή και στις διμερείς σχέσεις.

Σύντομη παρουσίαση της συνάντησης

Στην πόλη του Αγίου Νικολάου ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε την Πρέσβειρα της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ελλάδα, Luela Hajdaraga, στο περιθώριο των εγκαινίων της έκθεσης φωτογραφίας «3 Δρόμοι». Η διοργάνωση φέρει την υπογραφή σημαντικών φορέων της εικαστικής σκηνής και έχει στόχο να αναδείξει τόσο δημιουργούς όσο και πολιτιστικές διαδρομές που συνδέουν περιοχές και κοινότητες.

Τι συζητήθηκε και τι σημαίνει για το Λασίθι

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ο ρόλος του πολιτιστικού έργου ως μέσου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών. Συζητήθηκαν δυνατότητες ενίσχυσης των πολιτιστικών ανταλλαγών και του διαπολιτισμικού διαλόγου, αλλά και τρόποι αξιοποίησης ανάλογων δράσεων για την τοπική ανάπτυξη και την προβολή της περιοχής.

Διεθνής εμβέλεια : Η έκθεση υποστηρίζεται από φορείς όπως το MOMus και το Μουσείο Μπενάκη, γεγονός που φέρνει στο Λασίθι εκθέσεις με μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

: Η έκθεση υποστηρίζεται από φορείς όπως το MOMus και το Μουσείο Μπενάκη, γεγονός που φέρνει στο Λασίθι εκθέσεις με μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Τοπική προβολή : Η παρουσία ξένων αξιωματούχων αυξάνει την προβολή του νομού και ενισχύει πρωτοβουλίες πολιτισμού.

: Η παρουσία ξένων αξιωματούχων αυξάνει την προβολή του νομού και ενισχύει πρωτοβουλίες πολιτισμού. Συνεργασίες: Αντιπροσωπείες φορέων και ΜΚΟ παρευρέθηκαν, ανοίγοντας δρόμους για μελλοντικές κοινές δράσεις.

Πρακτικά στοιχεία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Η έκθεση φιλοξενείται στο MUSEO TZORTZI και θα παραμείνει προσβάσιμη στο κοινό μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 2026. Η παρουσία της έκθεσης στο Λασίθι δίνει ευκαιρίες σε σχολεία, τοπικούς συλλόγους και πολιτιστικά σχήματα για εκπαιδευτικές επισκέψεις και συνεργασίες με φορείς φωτογραφίας.

Στοιχείο Πληροφορία Τίτλος έκθεσης «3 Δρόμοι: Constantine Manos – Nikos Economopoulos – Enri Canaj» Χώρος MUSEO TZORTZI, Άγιος Νικόλαος Διάρκεια Έως 15 Νοεμβρίου 2026 Συνδιοργάνωση MOMus, Μουσείο Μπενάκη, GREEN PROJECT, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Αγίου Νικολάου

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Η διεξαγωγή εκδηλώσεων αυτής της εμβέλειας στο νομό δίνει επιπλέον εργαλεία στους φορείς πολιτισμού για να προσελκύσουν επισκέπτες και να ενισχύσουν την πολιτιστική οικονομία της περιοχής. Επιπλέον, οι διμερείς επαφές που αναπτύχθηκαν κατά την επίσκεψη της Πρέσβειρας αποτελούν βάση για μελλοντικές συνεργασίες, ανταλλαγές προγραμμάτων και κοινές πρωτοβουλίες, που ωφελούν τόσο την τοπική κοινωνία όσο και την ευρύτερη εικόνα του νομού στο εξωτερικό.

Η στήριξη τέτοιων δράσεων από την Περιφέρεια Κρήτης αναδεικνύει τη στρατηγική έμφαση στην πολιτιστική διπλωματία και στην αξιοποίηση των τεχνών ως μέσου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.