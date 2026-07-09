Συναυλία-αφιέρωμα στη Νίκαια για τον Χριστόφορο Κροκίδη

Το Κηποθέατρο Νίκαιας φιλοξενεί βραδιά αφιερωμένη στον μουσικό που ξεκίνησε από την Παλιά Κοκκινιά, με συμμετοχές από παλιές και νέες γενιές του ελληνικού ροκ. Είσοδος ελεύθερη.

Επιστροφή στις ρίζες του ελληνικού ροκ

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου το Κηποθέατρο Νίκαιας γίνεται χώρος συνάντησης μουσικών από διαφορετικές εποχές της ελληνικής ροκ σκηνής, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον κιθαρίστα-τραγουδοποιό Χριστόφορο Κροκίδη. Η εκδήλωση, που διοργανώνει η Κίνηση για τον Πολιτισμό «Φυσάει κόντρα» με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή από τις πρώτες δεκαετίες της ελληνικής ροκ μέχρι σήμερα.

Η συναυλία πραγματοποιείται στον χώρο όπου ο καλλιτέχνης μεγάλωσε, στην Παλιά Κοκκινιά, και στοχεύει να ενώσει πρόσωπα που συνέβαλαν ιστορικά στη διαμόρφωση του είδους με νέους δημιουργούς που το εξελίσσουν. Στην σκηνή θα βρεθούν, ανάμεσα σε άλλους, μουσικοί της «παλιάς» γενιάς όπως ο Ηλίας Ασβεστόπουλος, ο Παναγιώτης Μπερλής (Διάφανα Κρίνα), ο Γιάννης Νικολάου (Λαπρεπιβάτες) και ο Μιχάλης Σκαράκης (Magic de Spell), καθώς και εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς όπως οι RIVOLVAIR και ο Ιάσονας Μανούσος.

Στόχος: να αναδειχθούν οι μνήμες και οι άνθρωποι που κράτησαν ζωντανή την ηλεκτρική διάσταση του ελληνικού ροκ.

Μουσική γέφυρα: συνάντηση παλαιών και νέων μουσικών επί σκηνής.

Πρακτικά: είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Η βραδιά δεν επιδιώκει να είναι μια τυπική τιμητική τελετή, αλλά μάλλον μια μουσική διαδρομή που ακολουθεί την εξέλιξη του είδους μέσα από ζωντανές ερμηνείες και συνεργασίες επί σκηνής. Την παρουσίαση έχει ο Νίκος Χατζηελευθερίου.

Είσοδος ελεύθερη

Για τους κατοίκους της Νίκαιας πρόκειται για μια ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν καλλιτέχνη που ξεκίνησε από τις γειτονιές τους και να δουν επί σκηνής εκπροσώπους διαφορετικών εποχών της τοπικής και εθνικής μουσικής σκηνής. Η πρόσβαση σε δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις ενισχύει την πολιτιστική ζωή της πόλης και προσφέρει εναλλακτικές εξόδους για νέους και μεγαλύτερους κατοίκους.

Στοιχείο Πληροφορία Χώρος Κηποθέατρο Νίκαιας (Κύπρου & Προύσης) Ημερομηνία Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 Ώρα 21:00 Είσοδος Ελεύθερη

Η τοπική διοργάνωση αναδεικνύει και την αξία της συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών ομάδων και δημοτικής αυτοδιοίκησης για την προσέλκυση κοινού σε δημόσιους χώρους. Για όσους προγραμματίζουν να παρακολουθήσουν, η βραδιά προσφέρει και την ευκαιρία να γνωρίσουν νεότερες φωνές της ροκ αλλά και να αναβιώσουν τις μνήμες της εποχής που ο ηλεκτρικός ήχος κέρδιζε χώρους στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η κίνηση «Φυσάει κόντρα» και ο Δήμος καλούν το κοινό της Νίκαιας να συμμετάσχει σε μια βραδιά που συνδέει το παρελθόν με το παρόν της τοπικής μουσικής κοινότητας.