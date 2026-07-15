Σύνδεσμος Δικηγόρων: η δίκαιη δίκη κεντρική προϋπόθεση για διεθνή ποινική συνεργασία

Ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου επισημαίνει ότι η ελευθερία από ποινική ευθύνη λόγω παραγραφής του Αλεξάντρ Χρανόβσκι αναδεικνύει την ανάγκη σεβασμού των δικαστικών εγγυήσεων και την προσοχή στα αιτήματα διακρατικής ποινικής συνεργασίας.

Ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου (CDLA) σχολιάζει την απαλλαγή του πρώην ουκρανού βουλευτή Αλεξάντρ Χρανόβσκι από την ποινική ευθύνη λόγω παραγραφής, τονίζοντας ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των εγγυήσεων δίκαιης δίκης αποτελεί προϋπόθεση για κάθε μορφή διεθνούς ποινικής συνεργασίας.

Τι επισημαίνει ο Σύνδεσμος

Στην ανακοίνωσή του, ο CDLA καλεί σε σχολαστική εξέταση υποθέσεων που εγείρουν αμφιβολίες για τη δικαστική ανεξαρτησία και την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, παραπέμποντας στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι τέτοιες υποθέσεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα όταν αφορούν διαδικασίες διεθνούς συνεργασίας και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς.

«ο σεβασμός του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των εγγυήσεων δίκαιης δίκης αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε διαδικασία διεθνούς ποινικής συνεργασίας»

Τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία, οι ουκρανικές αρχές είχαν καταγγείλει ότι ο Χρανόβσκι και συνεργάτες φέρονται να χρησιμοποίησαν ενδιάμεση εταιρεία για υπεξαίρεση ποσού ύψους 1,6 εκατ. λιρών από το εργοστάσιο Odesa Portside Plant το 2015. Ο ίδιος αρνήθηκε εξαρχής τις κατηγορίες. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην κυπριακή και ευρωπαϊκή νομική κοινότητα, καθώς θεωρήθηκε παράδειγμα των κινδύνων κατάχρησης μηχανισμών διακρατικής καταστολής.

Κατηγορία: υπεξαίρεση μέσω ενδιάμεσης εταιρείας

υπεξαίρεση μέσω ενδιάμεσης εταιρείας Ποσό: 1,6 εκατ. λιρών

1,6 εκατ. λιρών Χρονολογία γεγονότος: 2015

2015 Κατάσταση: απαλλαγή λόγω παραγραφής

Πολιτικό και νομικό πλαίσιο

Ο CDLA επισημαίνει ότι η υπόθεση είχε αναδειχθεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινδύνων που προκύπτουν όταν διαδικασίες όπως αιτήσεις έκδοσης και άλλοι μηχανισμοί δικαστικής συνεργασίας ενδέχεται να εργαλειοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς. Το θέμα, προσθέτει ο Σύνδεσμος, αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο έχει επισημάνει ανάλογους κινδύνους στο παρελθόν.

Στοιχείο Περιγραφή Κατηγορούμενος Αλεξάντρ Χρανόβσκι Αξιώσεις Χρήση ενδιάμεσης εταιρείας για υπεξαίρεση Ποσό 1,6 εκατ. λιρών Χρονολογία 2015 Αποτέλεσμα Απαλλαγή λόγω παραγραφής

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου ζητά προσεκτική προσέγγιση σε υποθέσεις που αναδεικνύουν προβλήματα διαφάνειας ή ενδεχόμενη πολιτική σκοπιμότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι διεθνείς διαδικασίες να σέβονται πλήρως τις δικαστικές εγγυήσεις που προβλέπει το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Για τη νομική κοινότητα στην Κύπρο και την Ευρώπη, η υπόθεση λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η αξιοπιστία των μηχανισμών συνεργασίας εξαρτάται από τη διασφάλιση δίκαιων διαδικασιών, την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και τη διαφάνεια στις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών και αιτήσεων έκδοσης.