Συνελήφθη 70χρονος στο Καλοχώρι για φωτιά που επεκτάθηκε σε εργοστάσιο πλακιδίων

Φωτιά σε αγροτεμάχιο του Καλοχωρίου που εξαπλώθηκε σε αποθήκες και εργοστάσιο πλακιδίων οδήγησε στη σύλληψη ενός 70χρονου για εμπρησμό από αμέλεια και στην επιβολή διοικητικού προστίμου.

Επιχειρησιακή κινητοποίηση και ποινικές ενέργειες μετά τη φωτιά

Στη σύλληψη ενός 70χρονου προχώρησαν οι αρχές στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, μετά από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι και επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες και σε εργοστάσιο πλακιδίων, με αποτέλεσμα να καίγεται επί ώρες η εστία της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα 9 Ιουλίου 2026 σε αγροτεμάχιο στην συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη, στον Δήμο Δέλτα.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί προκειμένου να απομακρύνει σφήκες. Η χρήση αυτή οδήγησε στην απώλεια ελέγχου της φωτιάς, με αποτέλεσμα την επέκτασή της σε αποθηκευτικούς χώρους και στο εργοστάσιο πλακιδίων.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια .

. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.886,56 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Την προανάκριση ανέλαβε το Α.Κ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εξέλιξη επισημαίνει τη σοβαρότητα της χρήσης γυμνής φλόγας σε ανοιχτούς χώρους, ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχουν αποθηκευμένοι ευάλωτοι σε ανάφλεξη υλικοί φορείς (παλέτες, πλαστικά, ξηρά χόρτα κ.ά.). Η επέκταση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις αυξάνει τον κίνδυνο για εργαζόμενους, κατοίκους της γύρω περιοχής και για το περιβάλλον.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 9 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία Καλοχώρι, οδός Καπετάν Άγρα & Δαβάκη (Δήμος Δέλτα) Κατηγορία πράξης Εμπρησμός από αμέλεια Πρόστιμο 5.886,56 €

Για τους κατοίκους της περιοχής η υπόθεση επισημαίνει δύο πρακτικά σημεία: πρώτον, τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη χρήση φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους· δεύτερον, την πιθανότητα κυκλοφορίας πυκνών καπνών και δυσκολιών στη συγκοινωνία ή στην πρόσβαση σε κοντινές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης. Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν την έρευνα για τυχόν πρόσθετες ευθύνες και για την πλήρη αποτίμηση των ζημιών.

Η υπόθεση παρακολουθείται από το Πυροσβεστικό Σώμα και τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των υπηρεσιών σε περίπτωση έκτακτων συμβάντων και να αποφεύγουν τη χρήση γυμνής φλόγας σε υπαίθριους χώρους.