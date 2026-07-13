Συνεργασία Κέντρου Ημέρας και Περιφέρειας Λασιθίου για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων

Συνάντηση ενημέρωσης και διερεύνησης συνεργασιών πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Κέντρου Ημέρας για παιδιά και εφήβους με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής υποστήριξης οικογενειών.

Συνάντηση με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση μεταξύ του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων που εξειδικεύεται σε σοβαρά ψυχιατρικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, κ. Ανδρουλάκη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κέντρου και η διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας με την Περιφερειακή Ενότητα, με στόχο την αναβάθμιση της υποστήριξης προς παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες της περιοχής και στις επιπτώσεις τους στην ψυχική υγεία των νεότερων ηλικιακών ομάδων. Σύμφωνα με την ενημέρωση, υπήρξε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και συμφωνήθηκε να διερευνηθούν πιο συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας, ώστε να βελτιωθεί η δικτύωση των τοπικών δομών.

Παρουσίαση υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας προς την Περιφερειακή Ενότητα.

Συζήτηση για τις ανάγκες παιδιών, εφήβων και οικογενειών στον νομό.

Διερεύνηση πρακτικών μορφών συνεργασίας και μελλοντικών δράσεων.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από θετικό κλίμα και αμοιβαίο ενδιαφέρον. Ο Αντιπεριφερειάρχης επανέλαβε την ευαισθησία της διοίκησης σε θέματα παιδικής και εφηβικής ψυχικής υγείας και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας δια ζώσης συνάντησης, κατά την οποία το Κέντρο θα παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για κοινές δράσεις.

Θέμα Στόχος Ενημέρωση για υπηρεσίες Κατανόηση προσφερόμενων παρεμβάσεων Διερεύνηση συνεργασιών Δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων Συνέχεια επαφών Παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων

Για τους κατοίκους του νομού, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί πιθανή βελτίωση της πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και ενίσχυση της υποστηρικτικής δομής για οικογένειες που αντιμετωπίζουν δύσκολες ψυχιατρικές ή ψυχοκοινωνικές καταστάσεις. Η τοπική συνεργασία μεταξύ φορέων προσφέρει τη δυνατότητα ορθότερης παραπομπής, συντονισμού υπηρεσιών και κοινών προγραμμάτων παρέμβασης.

Επόμενο βήμα αναμένεται να είναι νέα συνάντηση, κατά την οποία το Κέντρο Ημέρας θα υποβάλει αναλυτικότερες προτάσεις συνεργασίας προς την Περιφερειακή Ενότητα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Κέντρου να ενισχύσει τη δικτύωση με υπηρεσίες και φορείς της τοπικής κοινότητας, προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.