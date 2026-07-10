Συντονισμός αντιδημάρχων και κοινοτήτων στον Δήμο Τρικκαίων για έργα και πολιτική προστασία

Συνάντηση στον Δήμο Τρικκαίων συγκάλεσε ο δήμαρχος για να συμφωνηθούν προτεραιότητες έργων, τρόπος συνεργασίας και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στις δημοτικές ενότητες των χωριών.

Συνάντηση για συντονισμό και ιεράρχηση έργων

Στην έδρα του Δήμου Τρικκαίων, στο αμαξοστάσιο, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 συνάντηση όπου συναντήθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του τομέα Α΄. Σκοπός ήταν ο προσδιορισμός των άμεσων παρεμβάσεων και ο καθορισμός του τρόπου συνεργασίας μεταξύ δημοτικής διοίκησης και χωριών για τα έργα που σχεδιάζονται και πρόκειται να υλοποιηθούν.

«Ενημέρωση, γνωριμία, λύσεις και κατευθύνσεις»

Ο δήμαρχος τόνισε την ανάγκη για συστηματικό συντονισμό ώστε τα έργα να υπηρετούν αποτελεσματικά τις τοπικές ανάγκες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οργάνωση της τεχνικής δράσης και της πολιτικής προστασίας, με αναδιαμόρφωση των αρμοδιοτήτων της αντιδημαρχίας Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε ο χωρισμός της αντιδημαρχίας σε τρεις εξειδικευμένους τομείς: Έργα, Έργα Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Υποδομών και Πολιτική Προστασία. Η κίνηση στοχεύει στην ταχύτερη ανταπόκριση σε τεχνικά ζητήματα και στην καλύτερη προετοιμασία του Δήμου απέναντι σε έκτακτες ανάγκες.

Προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ αντιδημάρχων και κοινοτήτων για την ιεράρχηση των έργων.

στη συνεργασία μεταξύ αντιδημάρχων και κοινοτήτων για την ιεράρχηση των έργων. Ενίσχυση της επικοινωνίας των τεχνικών υπηρεσιών με τις τοπικές κοινότητες.

της επικοινωνίας των τεχνικών υπηρεσιών με τις τοπικές κοινότητες. Έμφαση στην καθημερινότητα: καθαριότητα, συντήρηση δημοσίου χώρου και μικρά έργα υποδομής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι αντιδήμαρχοι Χρήστος Ζαραμπούκας, Θωμάς Μερτσιώτης και Βασίλης Τσιούτσας, που επικεντρώθηκαν στη στενή συνεργασία με την αντιδήμαρχο τομέα Α΄ Ζωή Παπαναστασίου. Παρέστη επίσης ο αναπληρωτής δήμαρχος Τάκης Παζαΐτης. Την υπηρεσιακή διάσταση εκπροσώπησαν η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και οι προϊστάμενοι τμημάτων, οι οποίοι έθεσαν θέματα διαδικασιών και καθημερινής λειτουργίας.

Περιοχές και δημοτικές ενότητες που τέθηκαν στο επίκεντρο

Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκε η ανάγκη συντονισμού των εργασιών στις δημοτικές ενότητες που περιλαμβάνουν τα χωριά των Μ. Καλυβίων, Εστιαιώτιδας Παραληθαίων και Παληοκάστρου. Για κάθε ενότητα θα χαρτογραφηθούν οι άμεσες ανάγκες και θα τεθούν χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας παρεμβάσεων.

Όνομα Ρόλος / Έμφαση Χρήστος Ζαραμπούκας Συντονισμός έργων Θωμάς Μερτσιώτης Συντονισμός έργων Βασίλης Τσιούτσας Συνεννόηση με τοπικές κοινότητες Ζωή Παπαναστασίου Αντιδήμαρχος τομέα Α΄

Κατά την ανταλλαγή απόψεων, οι πρόεδροι κοινοτήτων έθεσαν επιμέρους προβλήματα που αφορούν κυρίως θέματα καθημερινότητας, όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, η συντήρηση αγροτικών δρόμων και η διαχείριση δημόσιων χώρων. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες παρουσίασαν τις διαδικασίες που ακολουθούνται για προγραμματισμό και υλοποίηση εργασιών, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξει τακτικότερη ενημέρωση και ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για τα χωριά.

Η σύσκεψη αναδεικνύει την προσπάθεια της δημοτικής αρχής να συστηματοποιήσει τις παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο και να μειώσει τα χρονικά περιθώρια ανάμεσα στον εντοπισμό προβλήματος και στην επίλυσή του. Για τους κατοίκους των χωριών, η στενότερη συνεργασία σημαίνει ταχύτερη συντήρηση υποδομών και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων.

Ως επόμενο βήμα σχεδιάζεται η κατάρτιση συγκεκριμένου πλάνου δράσης για κάθε δημοτική ενότητα, με σαφή προτεραιότητες και αρμοδιότητες, προκειμένου οι αποφάσεις να μεταφραστούν σε έργα που οι πολίτες θα δουν στην καθημερινότητά τους.