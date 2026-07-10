Συζήτηση στα Ιωάννινα για τη νεανική παραβατικότητα: ανάγκη για πρόληψη και δημόσιες δομές

Εκδήλωση στα Λιθαρίτσια έφερε στο προσκήνιο αιτίες και πολιτικές γύρω από τη βίαιη συμπεριφορά των νέων, με συμμετοχή ειδικών, εκπαιδευτικών και γονέων. Ζητήθηκε ενίσχυση της πρόνοιας, της ψυχικής υγείας και της δημόσιας εκπαίδευσης.

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ΚΟΒ Εκπαιδευτικών Ιωαννίνων του ΚΚΕ, στα Λιθαρίτσια, την Τετάρτη 8 Ιουλίου, συγκεντρώθηκαν γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και φοιτητές για να συζητήσουν τις ρίζες και τα μέτρα αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ανάγκη πρόληψης και στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υποστήριξης, αντί της αυστηρής κατασταλτικής πολιτικής.

Τι παρουσιάστηκε και ποιοι μίλησαν

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Λίνα Κροκίδη, υπεύθυνη της ομάδας εργασίας του κόμματος για την παραβατικότητα ανηλίκων. Στην εισήγησή της ανέδειξε την ανάγκη για συστημική αντιμετώπιση του φαινομένου και πρότεινε μέτρα ενίσχυσης της πρόνοιας και της ψυχικής υγείας. Παρεμβάσεις υπέβαλαν πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, ενεργοί μαθητές και εκπρόσωποι γονέων.

Στη συζήτηση συμμετείχε ο αναπληρωτής καθηγητής Παιδοψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Κώτσης, ο οποίος επεσήμανε ότι η βίαιη συμπεριφορά σε παιδιά δεν ταυτίζεται αυτόματα με ψυχική νόσο και ότι οι κοινωνικές ανισότητες λειτουργούν ως πυροδοτικός παράγοντας για την εκδήλωση βίας.

«Δεν υπάρχουν επικίνδυνα παιδιά, υπάρχουν παιδιά που κινδυνεύουν»

Στις τοποθετήσεις τους, η δημοτική σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, εκπαιδευτικοί και η γενική γραμματέας της Ένωσης Γονέων Νομού Ιωαννίνων επισήμαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολεία και οικογένειες, ζητώντας ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και αξιοποίηση δομών ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Τι σημαίνει αυτό για την τοπική κοινωνία

Η συζήτηση στην πόλη αντανακλά ανησυχίες ευρύτερες από τον σχολικό χώρο: η έλλειψη πόρων στην πρόνοια και η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας επιβαρύνουν οικογένειες και εκπαιδευτικούς. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων, η έμφαση σε προληπτικά μέτρα σημαίνει:

αυξημένη ανάγκη για υποστηρικτικά προγράμματα στα σχολεία και στην κοινότητα,

προσβάσιμες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για νέους και γονείς,

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, φορέων πρόνοιας και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι διοργανωτές έκλεισαν την εκδήλωση με ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, ενώ εκπρόσωποι της ΚΟΒ ευχαρίστησαν τους συμμετέχοντες. Τα συμπεράσματα της συζήτησης θέτουν ως προτεραιότητα την ενίσχυση δημόσιων δομών και την προώθηση μέτρων που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανισότητες ως παράγοντα κινδύνου.

Ρόλος Εμπλεκόμενοι Ομιλήτρια Λίνα Κροκίδη Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Κώτσης Εκπρόσωποι γονέων / εκπαιδευτικών Κατερίνα Μιχαλιού, Κώστας Πρέντζας, Τάσος Τόκας

Για τους κατοίκους της περιοχής, η εκδήλωση λειτουργεί ως κάλεσμα για εντονότερη τοπική συζήτηση και ενεργοποίηση πόρων προς όφελος των νέων και των οικογενειών τους.