Τα Ιωάννινα στο δίκτυο Liberation Route Europe: βήμα για ποιοτικό θεματικό τουρισμό

Παραδόθηκε στον Δήμο Ιωαννιτών η πλακέτα συμμετοχής στο ευρωπαϊκό δίκτυο Liberation Route Europe. Ξεκινά η καταγραφή μνημείων και τόπων μνήμης με έμφαση στη νεότερη ιστορία και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συμμετοχή με ευρωπαϊκό αποτύπωμα

Ο Δήμος Ιωαννιτών εντάσσεται επίσημα στο ευρωπαϊκό δίκτυο Liberation Route Europe (LRE), ένα βήμα που συνδέει την πόλη με διαδρομές μνήμης και πολιτισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ειδική πλακέτα συμμετοχής, η οποία είχε απονεμηθεί στο ετήσιο συνέδριο LRE Forum στην Ολλανδία τον Μάρτιο, παραδόθηκε στον δήμαρχο από τους συμβούλους τουριστικού μάρκετινγκ Σοφία Μπουρνατζή και Κώστα Δούκα. Η συνεργασία τους με το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου έχει ως στόχο την προώθηση του τουρισμού ιστορικής μνήμης μέσα από τη συμμετοχή στο διεθνές δίκτυο.

Επόμενα βήματα: καταγραφή και τεκμηρίωση

Σε συνάντηση με τη συμμετοχή του αντιδημάρχου Τουρισμού Χρήστου Τάτση συζητήθηκε το πλάνο ενεργοποίησης της συμμετοχής. Σύμφωνα με τον Δήμο, τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινά η καταγραφή μνημείων, ιστορικών τόπων και σημείων ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη νεότερη ιστορία της περιοχής, με ξεχωριστή έμφαση στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στόχος είναι η τεκμηρίωση και η ένταξή τους στις δράσεις του Liberation Route Europe, ώστε να ενταχθούν σε θεματικές διαδρομές που αφηγούνται κρίσιμα κεφάλαια της ευρωπαϊκής και τοπικής ιστορίας.

Τι σημαίνει για την πόλη

Η συμμετοχή στο δίκτυο εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για τη συστηματική ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, ενισχύοντας την ταυτότητα των Ιωαννίνων ως προορισμού που συνδυάζει πολιτισμό, μνήμη και ειρήνη. Πρόκειται για μια κίνηση με προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία, που μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα εκτός υψηλής περιόδου, προσελκύοντας κοινό με ενδιαφέρον για ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασιών με ευρωπαϊκούς φορείς και πόλεις που έχουν αντίστοιχες διαδρομές μνήμης.

Οι ιστορικές αναφορές που αναδεικνύονται

Η νεότερη ιστορία των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνει γεγονότα που σημάδεψαν την τοπική μνήμη και αποτελούν υλικό για τεκμηρίωση και ανάδειξη μέσω του δικτύου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή, η Εθνική Αντίσταση, το Ολοκαύτωμα της εβραϊκής κοινότητας και η θυσία των Λιγκιάδων. Η ανάδειξη αυτών των θεματικών προσφέρει στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη κατανόηση της διαδρομής του τόπου μέσα από τις πιο κρίσιμες δεκαετίες του 20ού αιώνα.

Περίοδος/Θέμα Τοπική σύνδεση Βαλκανικοί Πόλεμοι Κομβικό κεφάλαιο για την περιοχή και την απελευθέρωση Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος & Κατοχή Καθοριστικές επιπτώσεις στην πόλη και τους οικισμούς Εθνική Αντίσταση Δράσεις και μνήμες που διατηρούνται σε τόπους και μνημεία Ολοκαύτωμα εβραϊκής κοινότητας Τραγικό ορόσημο της συλλογικής μνήμης Λιγκιάδες Σημείο-σύμβολο θυσίας και μνημόνευσης

Πώς μεταφράζεται σε δράσεις

Η συμμετοχή στο LRE δίνει στον Δήμο εργαλεία για να οργανώσει τη μνήμη σε συνεκτικές διαδρομές και αφηγήσεις. Το άμεσο πρόγραμμα επικεντρώνεται σε:

Χαρτογράφηση μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος που συνδέονται με τη νεότερη ιστορία.

μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος που συνδέονται με τη νεότερη ιστορία. Τεκμηρίωση των ιστορικών τόπων, ώστε να ενταχθούν στις δράσεις και τα αφηγηματικά μονοπάτια του δικτύου.

των ιστορικών τόπων, ώστε να ενταχθούν στις δράσεις και τα αφηγηματικά μονοπάτια του δικτύου. Σύνδεση των Ιωαννίνων με ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές, με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας και την ενίσχυση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Σύμφωνα με τον Δήμο, η συγκεκριμένη κατεύθυνση υπηρετεί την προώθηση ενός ποιοτικού τουρισμού που σέβεται την ιστορική ακρίβεια, αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά και προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες περισσότερους λόγους να γνωρίσουν τον τόπο μέσα από τα τεκμήριά του.

Θεσμικές τοποθετήσεις

Η δημοτική αρχή χαρακτηρίζει τη συμμετοχή στο δίκτυο ως σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της πόλης, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος επισημαίνει ότι ο τουρισμός ιστορικής μνήμης μπορεί να αποτελέσει επιπλέον άξονα ενίσχυσης της τουριστικής ταυτότητας των Ιωαννίνων. Οι αναφορές αυτές αποτυπώνουν μια στρατηγική που εστιάζει στη μακροπρόθεσμη αξία, επενδύοντας στη μνήμη και στη σύνδεσή της με τη σύγχρονη εμπειρία του επισκέπτη.

Οφέλη για την τοπική κοινωνία

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της πόλης, η ένταξη στο LRE μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες συνεργασίας, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών φορέων πολιτισμού. Το πιο κρίσιμο, ωστόσο, είναι ότι ενθαρρύνει μια συστηματική σχέση με το παρελθόν: οργανωμένη μνήμη, σεβασμός στα δύσκολα κεφάλαια της ιστορίας και ζωντανή επαφή με τους τόπους που τη φέρουν.