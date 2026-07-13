Θεατρική παράσταση για παιδιά στην Ιεράπετρα: «Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων» έρχεται στις 28/7

Η βραβευμένη παράσταση βασισμένη στο βιβλίο της Lidia Brankovic θα παρουσιαστεί στην Ιεράπετρα την Τρίτη 28 Ιουλίου, με προπώληση εισιτηρίων και ενίσχυση της θερινής πολιτιστικής ζωής της πόλης.

Μια νέα θεατρική πρόταση για τα παιδιά της Ιεράπετρας

Στις 21:00 την Τρίτη 28 Ιουλίου η πόλη της Ιεράπετρας υποδέχεται στη σκηνή μια παράσταση που έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο ως καλύτερη παιδική παράσταση για το 2026. Πρόκειται για τη θεατρική μεταφορά του βιβλίου «Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων» της Lidia Brankovic, έργο που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα και έχει καταφέρει να γίνει παγκόσμιο best seller με πάνω από 35.000 αντίτυπα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Η παράσταση θα ανέβει στον χώρο του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας και προορίζεται για μικρούς και μεγάλους θεατές. Η παραγωγή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συνδυάζει στοιχεία θεάτρου με ζογκλερικά, ξυλοπόδαρους και ειδικά εφέ, επιχειρώντας να παρουσιάσει με εμφανή τρόπο τις ανθρώπινες συναισθηματικές καταστάσεις μέσα από σκηνικά και κινησιολογία.

Ημέρα και ώρα: 28 Ιουλίου, 21:00 .

. Τόπος: 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας .

. Τιμές εισιτηρίων: 12€ (προπώληση), 14€ (ταμείο).

«Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων»

Επιπτώσεις και πρακτική πληροφόρηση για τους γονείς

Η παρουσίαση μιας βραβευμένης παιδικής παράστασης στην Ιεράπετρα ενισχύει το θερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τις οικογένειες και μπορεί να αξιοποιηθεί από σχολεία και παιδικούς συλλόγους ως εκπαιδευτική έξοδος. Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται σε επιλεγμένα καταστήματα και πλατφόρμες, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές που διευκολύνουν τον προγραμματισμό των γονέων.

Για την αγορά εισιτηρίων στη φάση της προπώλησης αναφέρονται ως σημεία διάθεσης τα καταστήματα PUBLIC, NOVA και τη σελίδα MORE.COM. Η διάθεση εισιτηρίων στην ημέρα της παράστασης θα γίνει στο ταμείο με την τιμή που έχει ανακοινωθεί.

Σημειώσεις για την τοπική κοινότητα

Η επιλογή του 3ου Γυμνασίου ως χώρου διεξαγωγής δείχνει ότι η παράσταση προσαρμόζεται σε σχολικούς χώρους, κάτι που διευκολύνει την πρόσβαση για κατοίκους της πόλης. Η διεξαγωγή πολιτιστικών δρώμενων εντός της Ιεράπετρας αυξάνει την επισκεψιμότητα της νύχτας και ενδυναμώνει τις τοπικές επιχειρήσεις, ειδικά καταστήματα καφέ και εστίασης γύρω από το σημείο διεξαγωγής.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 28/07 Ώρα 21:00 Τόπος 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας Τιμή (προπώληση) 12€ Τιμή (ταμείο) 14€ Πηγές προπώλησης PUBLIC, NOVA, MORE.COM

Οι κάτοικοι που ενδιαφέρονται συνιστάται να εξασφαλίσουν εισιτήρια νωρίτερα λόγω της δημοφιλίας του βιβλίου και της βράβευσης της παράστασης. Η τοπική πολιτιστική ατζέντα ενισχύεται από την παρουσία τέτοιων παραγωγών, που προσφέρουν ποιοτική ψυχαγωγία για τα παιδιά και ευκαιρίες συλλογικής συμμετοχής για τις οικογένειες της Ιεράπετρας.