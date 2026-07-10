Θεσσαλονίκη: Νεκρή 15χρονη μετά τη σύγκρουση απορριμματοφόρου με μηχανή στον Περιφερειακό

Μία 15χρονη, συνεπιβάτιδα σε μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της, διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στον «Γ. Γεννηματάς» και κατέληξε. Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου.

Σοβαρό τροχαίο και θλιβερός απολογισμός στον Περιφερειακό

Σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 12:00, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στον Περιφερειακό οδικό άξονα της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με δίκυκλο στο ρεύμα προς ανατολικά, σε σημείο μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου. Η συνεπιβάτιδα της μοτοσυκλέτας, ηλικίας 15 ετών, διακομίστηκε αρχικά στον νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» σε κρίσιμη κατάσταση και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Ο οδηγός της μηχανής ήταν ο πατέρας της άτυχης ανήλικης. Οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί από τις αρμόδιες αρχές. Αστυνομικά και ιατρικά στελέχη βρέθηκαν άμεσα στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη συγκέντρωση στοιχείων.

«Έπειτα από σύγκρουση ενός απορριμματοφόρου με δίκυκλο, μια ανήλικη 15 ετών, συνεπιβάτιδα στη μηχανή … διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και κατέληξε.»

Το δυστύχημα προκάλεσε ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην κυκλοφορία του Περιφερειακού, με πιθανές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Οι τοπικές Αρχές καλούν τους οδηγούς να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού άξονα και να αποφεύγουν μη απαραίτητες μετακινήσεις στο σημείο όσο γίνονται οι εργασίες και οι απαραίτητες υπηρεσίες διαχείρισης του συμβάντος.

Ηλικία θύματος: 15 ετών (συνεπιβάτιδα)

15 ετών (συνεπιβάτιδα) Οδηγός μοτοσυκλέτας: πατέρας του κοριτσιού

πατέρας του κοριτσιού Νοσοκομείο: «Γ. Γεννηματάς» (διακομιδή σε κρίσιμη κατάσταση)

«Γ. Γεννηματάς» (διακομιδή σε κρίσιμη κατάσταση) Τοποθεσία: ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου

Η υπόθεση παρακολουθείται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, που θα ερευνήσει τα αίτια και τη δυναμική του ατυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία εκφράζει σοκ και ανησυχία για την απώλεια της ανήλικης. Το γεγονός αναδεικνύει, για ακόμη μια φορά, την ανάγκη για προσεκτική οδική συμπεριφορά και εντατικοποίηση μέτρων οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε μεγάλους οδικούς άξονες της πόλης.

Στοιχείο Πληροφορία Ώρα ≈ 12:00 Τοποθεσία Περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά (ανάμεσα Νεάπολης - Επταπυργίου) Θύμα 15 ετών, συνεπιβάτιδα Διακομιδή Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» (κρίσιμη κατάσταση, κατέληξε)

Θα ακολουθήσουν νεότερες ενημερώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες εργασίες της Τροχαίας και οι ιατρικές ανακοινώσεις. Οι οδηγοί συνιστάται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στον Περιφερειακό, όπου οι συνθήκες κυκλοφορίας αλλάζουν γρήγορα και τα βαρέα οχήματα συνυπάρχουν με δίκυκλα.