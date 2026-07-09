Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 70χρονου για φωτιά από αμέλεια στο Καλοχώρι με ζημιές σε αποθήκες

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος συνέλαβε 70χρονο μετά από φωτιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι που επεκτάθηκε σε παρακείμενες εγκαταστάσεις· του επιβλήθηκε και πρόστιμο 5.886,56 ευρώ.

Συνελήφθη ηλικιωμένος μετά από φωτιά που προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις

Στο Καλοχώρι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε στη σύλληψη ενός 70χρονου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτεμάχιο στη διασταύρωση των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν ο συλληφθείς χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα για να απομακρύνει σφίγγες από τον χώρο. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα και επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες, προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

«η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα σε χαρτί»

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρησμό από αμέλεια. Επιπλέον, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.886,56 ευρώ, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για ανάλογες περιπτώσεις.

Τόπος: Καλοχώρι , στη συμβολή Καπετάν Άγρα και Δαβάκη

, στη συμβολή Καπετάν Άγρα και Δαβάκη Ηλικία εμπλεκομένου: 70 έτη

Διοικητικό πρόστιμο: 5.886,56 €

Η επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές αποθήκες επισημαίνει τον κίνδυνο που δημιουργείται όταν χρησιμοποιείται ανοιχτή φλόγα σε πεδία με εύφλεκτο υλικό ή κοντά σε αποθηκευτικούς χώρους. Το περιστατικό καταδεικνύει την ανάγκη τήρησης μέτρων πρόληψης, ειδικά σε περιοχές με μικτές χρήσεις γης (αγροτικές εκτάσεις και βιομηχανικές/αποθηκευτικές εγκαταστάσεις) που βρίσκονται εντός του μητροπολιτικού ιστού.

Τοπικές συνέπειες και μηνύματα πρόληψης

Για τους κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής, το περιστατικό αναδεικνύει τρεις άμεσες επιπτώσεις:

Θέμα Επίπτωση Ασφάλεια Αυξημένος κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή και περιουσίες όταν χρησιμοποιούνται γυμνές φλόγες Οικονομία Ζημιές σε αποθήκες πιθανώς διαταράσσουν τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες Διοικητικά μέτρα Επιβολή προστίμου και ποινικές ευθύνες για υπαίτιους

Η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα οι κάτοικοι περιοχών με μικτές χρήσεις γης καλούνται να τηρούν τα μέτρα ασφαλούς διαχείρισης φωτιάς και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς ή παρατηρήσεων που θεωρούν ύποπτες.

Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι, πέρα από τα τεχνικά μέτρα καταστολής, η πρόληψη και η υπεύθυνη συμπεριφορά είναι κρίσιμα στοιχεία για την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.