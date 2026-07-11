Τραγωδία στην Περιφερειακή: 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ σκοτώθηκε σε δυστύχημα

Σε θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, κοντά στον κόμβο Νεάπολης.

Συγκλονισμός για τον θάνατο της νεαρής αθλήτριας

Σε βαθιά οδύνη βρίσκεται η τοπική κοινότητα της Θεσσαλονίκης μετά το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 15χρονη Άννα-Μαρία Πανταζώνη, ποδοσφαιρίστρια της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 11:10 συγκρούστηκε δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός με απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο. Από τη σύγκρουση η ανήλικη επιβάτιδα του δικύκλου υπέστη θανάσιμους τραυματισμούς, ενώ ο οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε ελαφρά.

“Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με Δ.Χ. απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα. Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ανήλικης επιβάτιδας του δικύκλου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος”.

Στο περιστατικό ενεπλάκη και το όχημα απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κατά την πρώτη ενημέρωση της αστυνομίας, ο οδηγός του απορριμματοφόρου απομακρύνθηκε αρχικά από το σημείο και στη συνέχεια προσήλθε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου λαμβάνονται καταθέσεις και διενεργείται προανάκριση για να διαλευκανθούν οι συνθήκες της σύγκρουσης.

Το τραγικό γεγονός προκάλεσε άμεση αντίδραση από το σχολικό περιβάλλον της μαθήτριας. Η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του 7ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο φοιτούσε η άτυχη μαθήτρια, απέστειλαν επιστολή προς τους γονείς και τους μαθητές εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και επισημαίνοντας την ανάγκη για ψυχολογική στήριξη των συμμαθητών της. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τα παιδιά χρειάζονται «χρόνο και χώρο» για να επεξεργαστούν το σοκ και την απώλεια.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, για τον οποίο αγωνιζόταν η 15χρονη, επίσης εξέφρασε βαθιά θλίψη, ανακοινώνοντας μέτρα σε ένδειξη πένθους για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της γυναικείας ομάδας.

Τοπικές επιπτώσεις και διαδικαστικά βήματα

Το δυστύχημα φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα ασφάλειας στην Περιφερειακή Οδό και την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων πρόληψης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές εξετάζουν:

τη δυναμική της σύγκρουσης και τις συνθήκες ορατότητας και ταχύτητας,

τη θέση του δικύκλου στη λωρίδα κυκλοφορίας και ενδεχόμενους παράγοντες από το απορριμματοφόρο,

την κατάθεση μαρτύρων και υλικό από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι επιτόπιες έρευνες και οι καταθέσεις θα καθορίσουν αν θα προκύψουν περαιτέρω ποινικές ευθύνες. Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καλείται να ολοκληρώσει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία / ώρα 10/07/2026, περίπου 11:10 Τοποθεσία Περιφερειακή Οδός, κόμβος Νεάπολης (ρεύμα προς ανατολικά) Οχήματα Δίκυκλο (οδηγός 56 ετών) και απορριμματοφόρο (οδηγός 48 ετών) Θύμα 15χρονη Άννα-Μαρία Πανταζώνη, μαθητρια Γ' γυμνασίου

Για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής, η Αστυνομία συνιστά προσοχή στις μετακινήσεις γύρω από την Περιφερειακή και συνεργασία με τις αρχές σε περίπτωση ύπαρξης οπτικού υλικού ή μαρτύρων. Παράλληλα, οι σχολικές μονάδες καλούνται να οργανώσουν υποστηρικτικές δράσεις για τους μαθητές και το προσωπικό που βιώνουν τη θλίψη.

Η τοπική κοινωνία περιμένει την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και τεχνικών εξετάσεων, που θα ρίξουν φως στις ακριβείς αιτίες του δυστυχήματος.

Είναι σαφές ότι η απώλεια ενός νέου ανθρώπου αφήνει βαριά κληρονομιά στην κοινότητα: οικογένεια, συμμαθητές, συμπαίκτριες και όλος ο κύκλος της νεαρής αθλήτριας θρηνούν ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα.