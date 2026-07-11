Το Μέγαρο Μουσικής φέρνει δωρεάν συναυλίες και δράσεις σε τέσσερις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας

Για πέμπτη χρονιά το Μέγαρο Μουσικής διοργανώνει κύκλο εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο σε Αγία Άννα, Προκόπι, Μαντούδι και Λίμνη, προσφέροντας πολιτιστικές επιλογές για ντόπιους και επισκέπτες και στηρίζοντας την τοπική ζωή το καλοκαίρι.

Πολιτισμός χωρίς εισιτήριο σε κεντρικά σημεία της Βόρειας Εύβοιας

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επανέρχεται στη Βόρεια Εύβοια με ένα διευρυμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το καλοκαίρι, που θα πραγματοποιηθεί από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο. Η πρωτοβουλία, που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά φέρνει στην περιοχή δωρεάν μουσικές βραδιές και εκπαιδευτικές δράσεις, περιλαμβάνει συνολικά 14 εκδηλώσεις σε παραλίες και πλατείες της περιοχής.

Οι διοργανώσεις απευθύνονται τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες, δημιουργώντας επιπλέον κίνητρο για παρατεταμένη παραμονή και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά την τουριστική περίοδο. Η προηγούμενη έκδοση του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί σε 17 χωριά και πόλεις της Βόρειας Εύβοιας και προσέλκυσε περισσότερους από 15.000 θεατές, στοιχείο που αναδεικνύει την απήχηση και το ενδιαφέρον για συναυλίες ανοιχτού χώρου στην περιοχή.

Τοποθεσίες : Αγία Άννα, Προκόπι, Μαντούδι (Κυμάσι) και Λίμνη Ευβοίας.

: Αγία Άννα, Προκόπι, Μαντούδι (Κυμάσι) και Λίμνη Ευβοίας. Είσοδος : ελεύθερη για το κοινό σε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

: ελεύθερη για το κοινό σε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Περίοδος: Ιούλιος έως Σεπτέμβριος.

Από το ανακοινωθέν πρόγραμμα ξεχωρίζουν ορισμένες ημερομηνίες και εμφανίσεις με ευρύτερη απήχηση:

Ημερομηνία Τοποθεσία Κάλυψη / Καλλιτέχνης 29 Ιουλίου Παραλία Αγίας Άννας Ελεωνόρα Ζουγανέλη (με συμμετοχή Σοφίας Ζώβα) 24 Αυγούστου Προκόπι, Πλατεία Ηρώων Παναγιώτης Λαλέζας 26 Αυγούστου Παραλία Μαντουδίου, Κυμάσι Γιάννης Κότσιρας 30 Αυγούστου Σκάλα Λίμνης Ευανθία Ρεμπούτσικα (Φεστιβάλ της Λίμνης)

Οι τοπικές κοινότητες συχνά στηρίζουν τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες, καθώς δημιουργούν πολιτιστικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας χωρίς κόστος εισόδου και ενισχύουν την επισκεψιμότητα σε γειτονικούς οικισμούς, καταστήματα και εστίαση. Για τους μόνιμους κατοίκους η παρουσία αναγνωρισμένων καλλιτεχνών στην περιοχή αποτελεί ευκαιρία πρόσβασης σε εκδηλώσεις που συνήθως πραγματοποιούνται στις αστικές κεντρικές σκηνές.

Η διοργάνωση του Μεγάρου τα τελευταία χρόνια έχει ήδη διαμορφώσει ένα σταθερό θερινό πλαίσιο πολιτισμού στη Βόρεια Εύβοια, με πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο κοινωνικής ζωής και τοπικής προβολής. Η δωρεάν φύση των συναυλιών μειώνει τα εμπόδια συμμετοχής και διευρύνει το κοινό, ενώ οι συνεργασίες με τοπικούς φορείς εξασφαλίζουν την οργάνωση και την ασφάλεια των εκδηλώσεων.

Για κατοίκους και επισκέπτες συνιστάται να ενημερώνονται εγκαίρως για τις ώρες έναρξης και τις οργανωτικές λεπτομέρειες κάθε εκδήλωσης, ιδιαίτερα στις παράκτιες τοποθεσίες όπου οι προσβάσεις και οι θέσεις στάθμευσης μπορεί να επιβαρυνθούν τους θερινούς μήνες.

Σημείωση: Το πλήρες πρόγραμμα περιλαμβάνει κι άλλες δράσεις και ημερομηνίες εντός της θερινής περιόδου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προοπτική σταθερής παρουσίας του Μεγάρου στους θερινούς προορισμούς της Βόρειας Εύβοιας.