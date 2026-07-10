Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Ξάνθης για τις εορταστικές ακολουθίες της επόμενης εβδομάδας

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα επισκέψεων και ιερών ακολουθιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμονος από 11 έως 16 Ιουλίου. Οι ημερομηνίες και οι ώρες αφορούν κυρίως πανηγυρίζοντες ναούς και παρεκκλήσια της πόλης και των οικισμών.

Ανακοίνωση επισκέψεων και ακολουθιών

Η Μητρόπολη Ξάνθης έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου, κ.κ. Παντελεήμονος, για τις επόμενες ημέρες. Οι προγραμματισμένες παρουσίες περιλαμβάνουν πρωινές Θείες Λειτουργίες σε πανηγυρίζοντες ναούς και απογευματινούς εσπερινούς σε παρεκκλήσια της πόλης και περιχώρων.

Σάββατο 11/07: πρωινή λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ευφημίας στο Δασοχώρι και εσπερινοί σε παρεκκλήσια της Ξάνθης.

πρωινή λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ευφημίας στο Δασοχώρι και εσπερινοί σε παρεκκλήσια της Ξάνθης. Κυριακή 12/07: πρωινή ακολουθία στο παρεκκλήσιο του Οσίου Παϊσίου στον ναό του Αγίου Θεοφάνους στην Ξάνθη.

πρωινή ακολουθία στο παρεκκλήσιο του Οσίου Παϊσίου στον ναό του Αγίου Θεοφάνους στην Ξάνθη. Δευτέρα 13/07: εσπερινός στον πανηγυρίζοντα ναό του Αγίου Νικοδήμου στην Εξοχή.

εσπερινός στον πανηγυρίζοντα ναό του Αγίου Νικοδήμου στην Εξοχή. Τετάρτη 15/07: πρωινή λειτουργία στον κοιμητηριακό ναό των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης στην Ξάνθη.

πρωινή λειτουργία στον κοιμητηριακό ναό των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης στην Ξάνθη. Πέμπτη 16/07: εσπερινός στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνης στο Ευμόιρο.

Ημέρα Ώρα Εκδήλωση Τόπος 11/07/2026 07:00–10:00 Θεία Λειτουργία Ι.Ν. Αγίας Ευφημίας, Δασοχώρι 11/07/2026 18:30–19:30 Εσπερινός Παρεκκλήσιο Αγ. Γεωργίου, ΑΣΔΙΘ 11/07/2026 19:30 Εσπερινός Παρεκκλήσιο Οσίου Παϊσίου, Ι.Ν. Αγίων Κύριλλου και Μεθοδίου 12/07/2026 07:00–10:00 Θεία Λειτουργία Παρεκκλήσιο Οσίου Παϊσίου, Ι.Ν. Αγ. Θεοφάνους 13/07/2026 19:00–20:30 Εσπερινός Ι.Ν. Αγ. Νικοδήμου, Εξοχή 15/07/2026 07:00–10:00 Θεία Λειτουργία Ι.Ν. Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης (Κοιμητήριο) 16/07/2026 19:00–20:30 Εσπερινός Παρεκκλήσιο Αγ. Μαρίνης, Ευμόιρο

Για τους κατοίκους των οικισμών όπου προγραμματίζεται η παρουσία του Μητροπολίτη, οι ημερομηνίες προσφέρουν ευκαιρία για συμμετοχή στις τοπικές εορτές και τις ακολουθίες των πανηγύρεων. Οι ώρες επισημαίνονται για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις τελετές ή να συμμετάσχουν στις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις.

Η δημοσιοποίηση τέτοιων προγραμμάτων βοηθά στην οργάνωση της τοπικής κοινωνικής και εκκλησιαστικής ζωής, ιδιαίτερα σε μικρότερους οικισμούς όπου η παρουσία ιεραρχών έχει και λειτουργική και συμβολική σημασία για την τοπική κοινότητα.