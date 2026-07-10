Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Ξάνθης για τις εορταστικές ακολουθίες της επόμενης εβδομάδας

Ανακοίνωση επισκέψεων και ακολουθιών
Η Μητρόπολη Ξάνθης έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου, κ.κ. Παντελεήμονος, για τις επόμενες ημέρες. Οι προγραμματισμένες παρουσίες περιλαμβάνουν πρωινές Θείες Λειτουργίες σε πανηγυρίζοντες ναούς και απογευματινούς εσπερινούς σε παρεκκλήσια της πόλης και περιχώρων.
- Σάββατο 11/07: πρωινή λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ευφημίας στο Δασοχώρι και εσπερινοί σε παρεκκλήσια της Ξάνθης.
- Κυριακή 12/07: πρωινή ακολουθία στο παρεκκλήσιο του Οσίου Παϊσίου στον ναό του Αγίου Θεοφάνους στην Ξάνθη.
- Δευτέρα 13/07: εσπερινός στον πανηγυρίζοντα ναό του Αγίου Νικοδήμου στην Εξοχή.
- Τετάρτη 15/07: πρωινή λειτουργία στον κοιμητηριακό ναό των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης στην Ξάνθη.
- Πέμπτη 16/07: εσπερινός στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνης στο Ευμόιρο.
|Ημέρα
|Ώρα
|Εκδήλωση
|Τόπος
|11/07/2026
|07:00–10:00
|Θεία Λειτουργία
|Ι.Ν. Αγίας Ευφημίας, Δασοχώρι
|11/07/2026
|18:30–19:30
|Εσπερινός
|Παρεκκλήσιο Αγ. Γεωργίου, ΑΣΔΙΘ
|11/07/2026
|19:30
|Εσπερινός
|Παρεκκλήσιο Οσίου Παϊσίου, Ι.Ν. Αγίων Κύριλλου και Μεθοδίου
|12/07/2026
|07:00–10:00
|Θεία Λειτουργία
|Παρεκκλήσιο Οσίου Παϊσίου, Ι.Ν. Αγ. Θεοφάνους
|13/07/2026
|19:00–20:30
|Εσπερινός
|Ι.Ν. Αγ. Νικοδήμου, Εξοχή
|15/07/2026
|07:00–10:00
|Θεία Λειτουργία
|Ι.Ν. Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης (Κοιμητήριο)
|16/07/2026
|19:00–20:30
|Εσπερινός
|Παρεκκλήσιο Αγ. Μαρίνης, Ευμόιρο
Για τους κατοίκους των οικισμών όπου προγραμματίζεται η παρουσία του Μητροπολίτη, οι ημερομηνίες προσφέρουν ευκαιρία για συμμετοχή στις τοπικές εορτές και τις ακολουθίες των πανηγύρεων. Οι ώρες επισημαίνονται για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις τελετές ή να συμμετάσχουν στις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις.
Η δημοσιοποίηση τέτοιων προγραμμάτων βοηθά στην οργάνωση της τοπικής κοινωνικής και εκκλησιαστικής ζωής, ιδιαίτερα σε μικρότερους οικισμούς όπου η παρουσία ιεραρχών έχει και λειτουργική και συμβολική σημασία για την τοπική κοινότητα.