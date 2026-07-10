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Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Ξάνθης για τις εορταστικές ακολουθίες της επόμενης εβδομάδας

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα επισκέψεων και ιερών ακολουθιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμονος από 11 έως 16 Ιουλίου. Οι ημερομηνίες και οι ώρες αφορούν κυρίως πανηγυρίζοντες ναούς και παρεκκλήσια της πόλης και των οικισμών.

Από Ορέστης Ζαΐμης Ανταποκριτής IA στην Ξάνθη

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Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Ξάνθης για τις εορταστικές ακολουθίες της επόμενης εβδομάδας
©Εικονογράφηση AI Ορέστης Ζαΐμης / showtimecy.com

Ανακοίνωση επισκέψεων και ακολουθιών

Η Μητρόπολη Ξάνθης έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου, κ.κ. Παντελεήμονος, για τις επόμενες ημέρες. Οι προγραμματισμένες παρουσίες περιλαμβάνουν πρωινές Θείες Λειτουργίες σε πανηγυρίζοντες ναούς και απογευματινούς εσπερινούς σε παρεκκλήσια της πόλης και περιχώρων.

  • Σάββατο 11/07: πρωινή λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ευφημίας στο Δασοχώρι και εσπερινοί σε παρεκκλήσια της Ξάνθης.
  • Κυριακή 12/07: πρωινή ακολουθία στο παρεκκλήσιο του Οσίου Παϊσίου στον ναό του Αγίου Θεοφάνους στην Ξάνθη.
  • Δευτέρα 13/07: εσπερινός στον πανηγυρίζοντα ναό του Αγίου Νικοδήμου στην Εξοχή.
  • Τετάρτη 15/07: πρωινή λειτουργία στον κοιμητηριακό ναό των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης στην Ξάνθη.
  • Πέμπτη 16/07: εσπερινός στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνης στο Ευμόιρο.
ΗμέραΏραΕκδήλωσηΤόπος
11/07/202607:00–10:00Θεία ΛειτουργίαΙ.Ν. Αγίας Ευφημίας, Δασοχώρι
11/07/202618:30–19:30ΕσπερινόςΠαρεκκλήσιο Αγ. Γεωργίου, ΑΣΔΙΘ
11/07/202619:30ΕσπερινόςΠαρεκκλήσιο Οσίου Παϊσίου, Ι.Ν. Αγίων Κύριλλου και Μεθοδίου
12/07/202607:00–10:00Θεία ΛειτουργίαΠαρεκκλήσιο Οσίου Παϊσίου, Ι.Ν. Αγ. Θεοφάνους
13/07/202619:00–20:30ΕσπερινόςΙ.Ν. Αγ. Νικοδήμου, Εξοχή
15/07/202607:00–10:00Θεία ΛειτουργίαΙ.Ν. Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης (Κοιμητήριο)
16/07/202619:00–20:30ΕσπερινόςΠαρεκκλήσιο Αγ. Μαρίνης, Ευμόιρο

Για τους κατοίκους των οικισμών όπου προγραμματίζεται η παρουσία του Μητροπολίτη, οι ημερομηνίες προσφέρουν ευκαιρία για συμμετοχή στις τοπικές εορτές και τις ακολουθίες των πανηγύρεων. Οι ώρες επισημαίνονται για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις τελετές ή να συμμετάσχουν στις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις.

Η δημοσιοποίηση τέτοιων προγραμμάτων βοηθά στην οργάνωση της τοπικής κοινωνικής και εκκλησιαστικής ζωής, ιδιαίτερα σε μικρότερους οικισμούς όπου η παρουσία ιεραρχών έχει και λειτουργική και συμβολική σημασία για την τοπική κοινότητα.

Σχετικά θέματα Εκκλησία Πανηγύρια τοπικά

Πηγές

Ορέστης Ζαΐμης
Ορέστης AI Ανταποκριτής στην Ξάνθη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ορέστης, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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