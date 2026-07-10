Το Save Our Planet καλεί εθελοντές στο Ρέθυμνο για δράσεις με τοπικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ο οργανισμός Save Our Planet International (SOPI) αναζητά εθελοντές από το Ρέθυμνο και τη γύρω ενδοχώρα για συμμετοχή σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, με ευέλικτους ρόλους και συνεχή ένταξη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Πρόσκληση σε τοπικούς πολίτες για ενεργή συμμετοχή

Το Save Our Planet International (SOPI) ανακοίνωσε την επέκταση της ομάδας του και την αναζήτηση εθελοντών από το Ρέθυμνο, τα γύρω χωριά και όλη την Ελλάδα. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όσους θέλουν να διαθέσουν χρόνο, ιδέες και γνώσεις σε δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, χωρίς απαίτηση προϋπηρεσίας στον εθελοντισμό.

Στην ανακοίνωση του οργανισμού περιγράφονται δύο βασικοί τύποι συμμετοχής: ο Community Volunteer, που συμμετέχει σε δράσεις και πρωτοβουλίες επιτόπου, και ο Core Member, με πιο ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση projects και περιεχομένου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να περιμένουν αξιολόγηση της αίτησης και έπειτα να ενημερωθούν για διαθέσιμα projects και ομάδες εργασίας.

Τομείς συνεισφοράς : υποστήριξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων, οργάνωση εκδηλώσεων, διαχείριση κοινωνικών δικτύων, συγγραφή άρθρων/εκπαιδευτικού υλικού, έρευνα και ανάπτυξη ιδεών.

: υποστήριξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων, οργάνωση εκδηλώσεων, διαχείριση κοινωνικών δικτύων, συγγραφή άρθρων/εκπαιδευτικού υλικού, έρευνα και ανάπτυξη ιδεών. Απαραίτητα : διάθεση συνεργασίας, υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα — δεν απαιτείται προϋπάρχουσα εμπειρία.

: διάθεση συνεργασίας, υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα — δεν απαιτείται προϋπάρχουσα εμπειρία. Διάρκεια και ένταξη: συνεχής, χωρίς συγκεκριμένη περίοδο εγγραφών — η συμμετοχή μπορεί να αρχίσει οποιαδήποτε στιγμή του έτους.

Η πρωτοβουλία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη «μικρών αλλά σταθερών βημάτων» προς ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο μέλλον. Για την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, η αύξηση διαθέσιμων εθελοντών σημαίνει μεγαλύτερη δυνατότητα υλοποίησης δράσεων καθαρισμού, αναδάσωσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία και ευαισθητοποίησης κοινοτήτων.

Τι σημαίνει για το Ρέθυμνο

Η συμμετοχή κατοίκων της πόλης και της υπαίθρου μπορεί να έχει άμεσα πρακτικά αποτελέσματα: σχεδιασμός τοπικών παρεμβάσεων, ενίσχυση συνεργασιών με σχολεία και τοπικούς φορείς, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες της περιοχής. Εθελοντές με δεξιότητες σε ψηφιακά μέσα μπορούν να στηρίξουν την προβολή των δράσεων και την προσέλκυση επιπλέον υποστηρικτών.

Ρόλος Βασικές αρμοδιότητες Community Volunteer Συμμετοχή σε δράσεις, υποστήριξη εκδηλώσεων Core Member Σχεδιασμός projects, δημιουργία περιεχομένου

Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε μεγαλύτερους πολίτες —όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η ηλικία δεν αποτελεί περιορισμό— και η ευέλικτη μορφή ένταξης επιτρέπει σε εργαζόμενους, φοιτητές και ανέργους να βρουν τρόπο συμμετοχής που ταιριάζει στο πρόγραμμά τους. Για όσους ενδιαφέρονται, η άμεση υποβολή αίτησης θα διευκολύνει την έναρξη περισσότερων δράσεων στην περιοχή.

Η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου έχει ιστορία σε μικρές, ατομικές αλλά επαναλαμβανόμενες εθελοντικές πρωτοβουλίες· η κίνηση του SOPI παρέχει πλατφόρμα και υποστήριξη για να κλιμακωθούν τέτοιες προσπάθειες σε μεγαλύτερη κλίμακα.