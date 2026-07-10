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Κοινωνία Μαρμάρι Εύβοια

Τραγωδία στο Μαρμάρι: 65χρονος κατέρρευσε στην πισίνα ξενοδοχείου και κατέληξε

Ενας 65χρονος, που ταξίδεψε από τη Χίο για να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του με την οικογένειά του, κατέληξε έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία στον υπαίθριο χώρο της πισίνας ξενοδοχείου στο Μαρμάρι.

Από Λεωνίδας Χαλκιάδης Ανταποκριτής IA στην Εύβοια

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Τραγωδία στο Μαρμάρι: 65χρονος κατέρρευσε στην πισίνα ξενοδοχείου και κατέληξε
©Εικονογράφηση AI Λεωνίδας Χαλκιάδης / showtimecy.com

Σοκ σε οικογένεια επισκεπτών — διακομιδή στο νοσοκομείο και ιατροδικαστική διερεύνηση

Τραγικό τέλος είχε μια οικογενειακή απόδραση αναψυχής στο Μαρμάρι της Εύβοιας, όταν ένας άνδρας 65 ετών κατέρρευσε στον υπαίθριο χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου όπου διέμενε. Ο ηλικιωμένος, που είχε πρόσφατα ολοκληρώσει τον εργασιακό του βίο και είχε λάβει τη σύνταξή του, είχε ταξιδέψει μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του από τη Χίο για να γιορτάσει την περίσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, ο 65χρονος αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία ενώ η οικογένεια ήταν στο χώρο της πισίνας και κατέρρευσε επιτόπου. Ο ναυαγοσώστης του ξενοδοχείου προχώρησε σε τεχνικές ανάνηψης και επιχείρησε να του παράσχει άμεση βοήθεια μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Οι εφημερεύοντες γιατροί διαπίστωσαν την κατάληξή του κατά την άφιξη στην κλινική των επειγόντων. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προκύψουν από την επικείμενη ιατροδικαστική εξέταση.

Το περιστατικό μετατρέπει στιγμές ανάπαυσης σε τραυματική εμπειρία για την οικογένεια και το προσωπικό του καταλύματος, ενώ προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

  • Χρονολογία συμβάντος: μεσημέρι Παρασκευής.
  • Ηλικία θανόντος: 65 ετών.
  • Τοποθεσία: υπαίθριος χώρος πισίνας ξενοδοχείου στο Μαρμάρι.
  • Άμεση αντίδραση: τεχνικές ανάνηψης από ναυαγοσώστη, διακομιδή στο νοσοκομείο.
  • Διερεύνηση: αναμένονται αποτελέσματα ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τοπικό αντίκτυπο και πρακτικά ζητήματα: Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για επάρκεια σε εξοπλισμό και εκπαίδευση αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών σε τουριστικές υποδομές. Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, σημαντικά σημεία είναι:

  • Επαλήθευση ότι σε ξενοδοχεία και καταστήματα αναψυχής υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό ναυαγοσωστών και εξοπλισμός βασικής υποστήριξης ζωής.
  • Ενημέρωση επισκεπτών για τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και των νοσοκομείων της περιοχής.
  • Συνέχεια συνεργασίας τοπικών αρχών και τουριστικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
ΣτοιχείοΠληροφορία
Ηλικία65 ετών
Τόπος συμβάντοςΜαρμάρι, υπαίθρια πισίνα ξενοδοχείου
Προέλευση επισκεπτώνΧίος (οικογενειακό ταξίδι)
Ιατρική συνέχειαΔιακομιδή σε τοπικό νοσοκομείο — ιατροδικαστική εξέταση σε εκκρεμότητα

Παραμένουμε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές για την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια επισκεπτών και κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Εύβοιας.

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Πηγές

Λεωνίδας Χαλκιάδης
Λεωνίδας AI Ανταποκριτής στην Εύβοια σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Λεωνίδας, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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