Βιομηχανία στη Λεύκη Ξάνθης προσλαμβάνει βοηθό λογιστή με εμπειρία σε διπλογραφικά

Η ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΕ στην Λεύκη αναζητά βοηθό λογιστή με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία, γνώση ERP και πολύ καλή αγγλική. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο, εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Θέση εργασίας στη Λεύκη: τι ζητείται και τι προσφέρεται

Η βιομηχανία λειαντικών ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΕ, με παραγωγική έδρα στη Λεύκη Ξάνθης, ανακοίνωσε την αναζήτηση υποψηφίου για τη θέση βοηθού λογιστή. Η ανακοίνωση περιγράφει σαφείς επαγγελματικές αρμοδιότητες και τα απαιτούμενα προσόντα, τα οποία απευθύνονται σε υποψήφιους με εμπειρία στον λογιστικό χειρισμό διπλογραφικών βιβλίων και γνώση συστημάτων ERP.

Στην περιγραφή της θέσης αναφέρονται μεταξύ άλλων καθημερινές λειτουργικές ευθύνες που σχετίζονται με την καταχώρηση και το έλεγχο παραστατικών, συμφωνίες τραπεζικών λογαριασμών και καρτών, καταχώρηση παραλαβών σε πληροφοριακό σύστημα (ERP) και μηνιαίες καταχωρήσεις στο «My Data». Επίσης, γίνεται αναφορά σε διαδικασίες VIES & INTRASTAT που αφορούν διασυνοριακές κινήσεις αγαθών/υπηρεσιών.

Κύριες αρμοδιότητες: έλεγχος και καταχώρηση εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών.

έλεγχος και καταχώρηση εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών. Τεχνικές εργασίες: συμφωνίες τραπεζικών λογαριασμών και καρτών, καταχώρηση παραλαβών στο ERP, χρήση My Data.

συμφωνίες τραπεζικών λογαριασμών και καρτών, καταχώρηση παραλαβών στο ERP, χρήση My Data. Συνεργασία: εργασία σε ομάδα για την έγκαιρη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων.

Τα απαραίτητα προσόντα που αναφέρει η εταιρεία είναι σαφή και στοχευμένα:

Πτυχίο σε σχολή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης.

Προϋπηρεσία πάνω από 3 έτη σε διπλογραφικά βιβλία.

σε διπλογραφικά βιβλία. Εμπειρία στη λειτουργία ERP — επιθυμητή εξοικείωση με ENTER SOFT ONE .

. Οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και συνέπεια.

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Παροχές εταιρείας Σημειώσεις Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών Λεπτομέρειες αναλόγως προσόντων και εμπειρίας Συνεχής εκπαίδευση Επαγγελματική ανάπτυξη εντός εταιρείας Μοντέρνο και ευχάριστο περιβάλλον Εργασιακή κουλτούρα και εγκαταστάσεις Άριστες προοπτικές εξέλιξης Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Για ενδιαφερόμενους υποψήφιους, η εταιρεία ζητά αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση baloglou.angeliki@smirdex.gr. Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τη ΣΜΥΡΔΕΞ, χωρίς να αναφέρονται στο δελτίο άλλοι τρόποι υποβολής αίτησης ή προθεσμίες.

Τοπικές επιπτώσεις και συμβουλές για υποψήφιους

Η ανακοίνωση ενδιαφέρει άτομα που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, καθώς η θέση αφορά εργασία σε βιομηχανική μονάδα με έδρα στη Λεύκη. Για τους κατοίκους της περιοχής η προσφερόμενη θέση σημαίνει δυνατότητα απασχόλησης κοντά στον τόπο κατοικίας και πρόσβαση σε εργαζόμενες υποδομές εκπαίδευσης και εξέλιξης.

Στους υποψηφίους προτείνεται να εστιάσουν στο να καταδείξουν στο βιογραφικό τους την εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία, συγκεκριμένες συστήματα ERP που έχουν χρησιμοποιήσει και την ικανότητα διαχείρισης προθεσμιών. Εφόσον υπάρχει εμπειρία με ENTERSOFT ONE, αυτή θα πρέπει να αναφερθεί ρητά, καθώς αναφέρεται ως επιθυμητή.

Η τοπική αγορά εργασίας για ειδικούς λογιστές παραμένει ανταγωνιστική· η παρουσία συγκεκριμένων εταιρειών παραγωγής στην περιοχή δημιουργεί σταθερές ανάγκες για τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό. Η ανακοίνωση της ΣΜΥΡΔΕΞ παρέχει μια ευκαιρία για όσους επιδιώκουν να εδραιωθούν σε βιομηχανικό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης.

Σημείωση: Όλες οι πληροφορίες προέρχονται από την επίσημη αγγελία της επιχείρησης όπως δημοσιεύθηκε σε τοπικό μέσο και δεν περιλαμβάνουν πρόσθετες δηλώσεις εκπροσώπων της εταιρείας.