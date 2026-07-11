Ξεκίνησε στην Ξάνθη η τοποθέτηση ηχητικών κουτιών στα φανάρια για ασφαλή διέλευση ΑμεΑ

Ξεκίνησε στην Ξάνθη η εγκατάσταση ειδικών ηχητικών συστημάτων στους φωτεινούς σηματοδότες, με πρώτη φάση σε κεντρικές πλατείες και διασταυρώσεις, στόχο την αυτονομία των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Πρώτα σημεία τοποθέτησης και σκοπός του προγράμματος

Στην Ξάνθη ξεκίνησε η εγκατάσταση ειδικών ηχητικών συστημάτων ειδοποίησης στους φωτεινούς σηματοδότες της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ασφαλέστερη, αυτόνομη μετακίνηση των συμπολιτών μας με προβλήματα όρασης. Τα νέα κουτιά, έντονα στο χρώμα, τοποθετούνται πάνω στους ιστούς των φαναριών και είναι σχεδιασμένα να ενημερώνουν τον πεζό με ακουστικό σήμα για τη φάση του φωτεινού σηματοδότη.

Τα πρώτα σημεία όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί τα συστήματα είναι:

Κεντρική Πλατεία

Πλατεία Ελευθερίας

Διασταύρωση Μιχαήλ Καραολή και Τσιμισκή

και Διασταύρωση 40 Εκκλησιών και Ανδρέου Δημητρίου

Πώς λειτουργεί η διάταξη

Το ειδικό, κίτρινο κουτί διαθέτει κουμπί αφής με ανάγλυφη σήμανση στη κάτω πλευρά. Μόλις ο χρήστης το ενεργοποιήσει, το σύστημα εκπέμπει ακουστικό σήμα που υποδεικνύει πότε το φανάρι έχει γίνει πράσινο και επιτρέπεται η διάβαση. Η σχεδίαση αποσκοπεί στην απλότητα και στην άμεση αναγνωσιμότητα από ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

Σταδιακή επέκταση και τεχνικές ρυθμίσεις

Η τρέχουσα τοποθέτηση αποτελεί την πρώτη φάση του έργου: μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων θα γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές ρυθμίσεις και δοκιμές προτού τα συστήματα τεθούν σε πλήρη λειτουργία. Το πρόγραμμα προβλέπεται να συνεχιστεί και σε άλλες κομβικές διασταυρώσεις της πόλης στο επόμενο διάστημα, ώστε να επεκταθεί το δίκτυο κάλυψης.

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικά οφέλη

Η εγκατάσταση αναμένεται να ενισχύσει την καθημερινή αυτονομία των πολιτών με οπτική αναπηρία και να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων σε σημεία με αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων. Επιπλέον, η δράση συμβάλλει στην εκπλήρωση υποχρεώσεων προσβασιμότητας στο δημόσιο χώρο και αναβαθμίζει τις υποδομές του αστικού ιστού.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Κατά την περίοδο εγκατάστασης και ρυθμίσεων είναι πιθανές προσωρινές παρεμβάσεις στην κυκλοφορία ή μικρές τεχνικές δοκιμές τις ώρες λειτουργίας των σηματοδοτών. Οι πολίτες με προβλήματα όρασης αλλά και οι συνοδοί τους θα πρέπει να ενημερωθούν για τη θέση των νέων συσκευών, ενώ οι υπόλοιποι κάτοικοι καλούνται να σεβαστούν τους χώρους διάβασης και την ανανεωμένη σήμανση.

Χαρακτηριστικό Πληροφορία Χρώμα συσκευής Κίτρινο Τρόπος ενεργοποίησης Κουμπί αφής με ανάγλυφη σήμανση Πρώτα σημεία Κεντρική Πλατεία, Πλατεία Ελευθερίας, δύο κεντρικές διασταυρώσεις

Η συνολική υλοποίηση και η σταδιακή επέκταση των ηχητικών συστημάτων θα παρακολουθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, με στόχο τη συνέχιση παρόμοιων παρεμβάσεων όπου κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών.

Ορέστης Ζαΐμης, Ανταποκριτής Ξάνθης — Show Time CY