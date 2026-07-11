Ξεκίνησε το 7ο Lesvos Food Fest: γεύσεις, μνήμη και τοπική συμμετοχή στην Αγία Παρασκευή

Το φετινό Lesvos Food Fest άνοιξε στην αυλή του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Αγίας Παρασκευής, συνδέοντας τη λεσβιακή παράδοση με την πολίτικη κουζίνα σε μία σειρά εκδηλώσεων που συνεχίζονται σε Μόλυβο, Σίγρι και Πέτρα έως την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Εναρκτήρια βραδιά στην Αγία Παρασκευή

Με έντονη τοπική συμμετοχή και προσανατολισμό στη γαστρονομική μνήμη άνοιξε την Πέμπτη 9 Ιουλίου το 7ο Lesvos Food Fest, στο προαύλιο του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στην Αγία Παρασκευή. Η βραδιά συνδύασε γεύση, αφήγηση και παράδοση, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία που ανέδειξε τόσο την τοπική παραγωγή όσο και την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν δημιουργίες από γνωστούς επαγγελματίες του νησιού και συλλογικούς φορείς: συμμετείχαν ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου, η Ελπίδα Κουμαρέλα και ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής «Η Σελάδα», που προσέφεραν γαστρονομικές προτάσεις βασισμένες σε τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές.

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Η συγκεκριμένη θεατρικο-γαστρονομική δράση ένωσε στοιχειά θεάτρου και γεύσης, με αφήγηση που ταξίδεψε τους θεατές σε μνήμες και αρώματα της Λέσβου και της πολίτικης κουζίνας, αποσπώντας θερμά σχόλια από το κοινό.

Πρόγραμμα και τοπική διάσταση

Το τετραήμερο φεστιβάλ διαρκεί ως την Κυριακή 12 Ιουλίου και μεταφέρεται σε διαφορετικούς οικισμούς του νησιού: την Παρασκευή 10/7 οι εκδηλώσεις θα γίνουν στον Μόλυβο, το Σάββατο 11/7 στο Σίγρι και την Κυριακή 12/7 η αυλαία θα πέσει στην Πέτρα. Η κινητικότητα αυτή έχει πρακτική σημασία για την τοπική οικονομία: ενισχύει την επισκεψιμότητα σε παράκτιες και ορεινές κοινότητες, προωθεί προϊόντα μικρών παραγωγών και δίνει βήμα σε συνεταιρισμούς και μαγαζιά εστίασης.

Τοπικοί παραγωγοί : ευκαιρία προβολής και άμεσης επαφής με καταναλωτές.

: ευκαιρία προβολής και άμεσης επαφής με καταναλωτές. Πολιτιστικό αποτύπωμα : συνδυασμός γεύσης με αφήγηση και θέατρο.

: συνδυασμός γεύσης με αφήγηση και θέατρο. Οικονομικός αντίκτυπος: ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων και τουριστικής κίνησης στις ημέρες του φεστιβάλ.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λέσβου, το φεστιβάλ αποτελεί ευκαιρία να γνωρίσουν ή να επανασυνδεθούν με τοπικές πρώτες ύλες και συνταγές, καθώς και να στηρίξουν πρωτοβουλίες αγροτουρισμού που λειτουργούν σε επίπεδο κοινοτήτων.

Τι σημαίνει για την περιοχή

Η διοργάνωση φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την αναγνωρισιμότητα των τοπικών προϊόντων, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ φορέων του τουρισμού, παραγωγών και πολιτιστικών σχημάτων. Η επανάληψη του φεστιβάλ σε ετήσια βάση δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας που μπορούν να συμβάλουν σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, εφόσον συνοδευτούν από κατάλληλη προβολή και υποστήριξη των ντόπιων πρωτοβουλιών.

Ημέρα Τοποθεσία Πέμπτη 9/7 Αγία Παρασκευή (Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας) Παρασκευή 10/7 Μόλυβος Σάββατο 11/7 Σίγρι Κυριακή 12/7 Πέτρα

Η τοπική κοινότητα καλείται να αξιοποιήσει την προβολή του φεστιβάλ για να προωθήσει βιώσιμες πρακτικές στην παραγωγή τροφίμων και στον αγροτουρισμό, ενώ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν άμεσα την ποικιλία των γεύσεων της Λέσβου. Η συνέχεια του φεστιβάλ σε διαφορετικά σημεία του νησιού διασφαλίζει ότι τα οφέλη θα διαχυθούν σε ευρύτερη κλίμακα.