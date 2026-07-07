Ξεκίνησε το πρώτο χέρι καπνού στον Ίασμο: καλή ποιότητα, αγωνία για το νερό

Οι καπνοπαραγωγοί του Ιάσμου μπήκαν στα χωράφια τα ξημερώματα της εβδομάδας, με ενθαρρυντική ποιότητα αλλά πιεστικές ανάγκες για άρδευση και ανησυχία για τα αυξημένα κόστη.

Πρώιμη εκκίνηση στη δυτική Ροδόπη, καθυστέρηση στα ανατολικά

Το πρώτο χέρι καπνού ξεκίνησε να μαζεύεται στα χωριά του Δήμου Ιάσμου στις αρχές της εβδομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη απαιτητικής περιόδου για τους παραγωγούς της Ροδόπης. Στην ανατολική πλευρά του νομού, η είσοδος στα καπνοχώραφα αναμένεται περίπου δέκα ημέρες αργότερα, με τον ρυθμό των εργασιών να προσαρμόζεται στις θερμοκρασίες και τη διαθεσιμότητα νερού.

Η καθημερινότητα στο χωράφι ξεκινά από τις 04:00 και διαρκεί έως περίπου τις 08:30–09:00, ώρες που επιτρέπουν στους καλλιεργητές να αποφύγουν την ένταση της ζέστης. Η φετινή εικόνα από τα πρώτα χωράφια δείχνει ποιοτικά φύλλα, με τους παραγωγούς να κρατούν ωστόσο μικρό καλάθι ως προς την τελική απόδοση.

«Είναι πολύ νωρίς να πούμε πόση σοδειά θα έχουμε»

Το παραπάνω επισημαίνεται από τον παραγωγό Ραμαδάν Ραμαδάν, ο οποίος περιγράφει το αβέβαιο σκηνικό που διαμορφώνουν οι καιρικές συνθήκες και η επάρκεια νερού.

Η δίψα των χωραφιών και ο ρόλος της βροχής

Το κύριο αίτημα των καπνοπαραγωγών αυτή την περίοδο είναι το νερό. Η έντονη ζέστη δυσκολεύει τη συγκομιδή και ανεβάζει τις ανάγκες άρδευσης, με τους καλλιεργητές να υπογραμμίζουν ότι οι τεχνητές ποτίστρες δύσκολα αναπληρώνουν μια καλή νεροποντή.

«Όσο κι αν ποτίσουμε δε φτάνει. Ο Θεός ποτίζει μια ώρα και είναι σαν μια εβδομάδα δικό μας πότισμα»

Παράλληλα, οι χειμερινές βροχές λειτούργησαν θετικά για τις επιφανειακές γεωτρήσεις, που πέρυσι σε πολλές περιπτώσεις είχαν στερέψει. Μια καλή βροχή αυτή την περίοδο, σημειώνουν οι ίδιοι, θα μπορούσε να κρίνει την εξέλιξη της καλλιέργειας.

Παραγωγική βάση που συρρικνώνεται

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τον συνεταιριστικό χώρο, περίπου 2.500 ενεργοί παραγωγοί–μέλη του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης καλλιεργούν συνολικά γύρω στα 25.000 στρέμματα. Ωστόσο, η πολυετής στασιμότητα στην τιμή παραγωγού, σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα καλλιεργητικά έξοδα (λιπάσματα, ενέργεια), πιέζει τα νοικοκυριά και οδηγεί πολλούς νέους σε άλλες επιλογές.

«Οι νέοι μας βλέπουν ότι ο καπνός δεν αφήνει χρήματα... Τα μαζεύουν και φεύγουν»

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο Μέγα Πιστό, όπου, όπως αναφέρεται από παραγωγούς, οι οικογένειες που ασχολούνται με την καλλιέργεια έχουν μειωθεί δραματικά σε σχέση με το παρελθόν. Οι πιέσεις στο εισόδημα μεταφέρονται και σε υποχρεώσεις, όπως οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, που για αρκετούς μένουν σε εκκρεμότητα.

Ο αρωματικός μπασμάς: από το χωράφι στο ξηραντήριο

Ο γνωστός μπασμάς ακολουθεί τη δοκιμασμένη διαδικασία μετά τη συλλογή. Τα φύλλα οδηγούνται στα ξηραντήρια για περίπου 15 ημέρες, στη συνέχεια αποθηκεύονται και από τον Νοέμβριο ξεκινούν οι αγοραπωλησίες. Η φετινή συγκομιδή αναμένεται να ξεπεράσει τον Σεπτέμβριο και να φτάσει έως το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την πρόοδο των φυτειών.

Στάδιο Χρονισμός/Διάρκεια Πρώτο χέρι (Ίασμος) Αρχές εβδομάδας Είσοδος στα ανατολικά ~10 ημέρες αργότερα Ξήρανση φύλλων 15 ημέρες Συναλλαγές Νοέμβριος Τέλος συγκομιδής Έως αρχές Οκτωβρίου

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και την τοπική οικονομία

Η εκκίνηση της συγκομιδής φέρνει κίνηση σε μεταφορές, αγροεφόδια και εργατικά χέρια, αλλά το τελικό αποτύπωμα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και τη διαθεσιμότητα νερού τις επόμενες εβδομάδες. Οι οικογένειες των καπνοπαραγωγών πατούν σε λεπτή ισορροπία: τα έσοδα από τον μπασμά αντισταθμίζουν μέρος του αυξημένου κόστους, χωρίς όμως να δίνουν σαφή προοπτική στους νεότερους.

Ώρες εργασίας : 04:00–09:00, για αποφυγή καύσωνα.

: 04:00–09:00, για αποφυγή καύσωνα. Ανάγκη άρδευσης : υψηλή, με βροχές να λειτουργούν καταλυτικά.

: υψηλή, με βροχές να λειτουργούν καταλυτικά. Ορίζοντας διάθεσης: αποθήκευση μετά το στέγνωμα και αγοραπωλησίες από Νοέμβριο.

Το διακύβευμα της συνέχειας

Με δεδομένη την καλή έως τώρα ποιότητα, οι ελπίδες στρέφονται σε ήπιες θερμοκρασίες και επαρκείς βροχοπτώσεις, ώστε να περιοριστεί το κόστος ποτίσματος και να διαφυλαχθεί η παραγωγή. Η φετινή έκβαση θα είναι καθοριστική για οικισμούς της Ροδόπης που βλέπουν τον πληθυσμό τους να μειώνεται και τη βασική τους καλλιέργεια να πιέζεται από ταθερά υψηλά κόστη και στάσιμες τιμές.