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Κοινωνία Ιωάννινα

Υπό έλεγχο η φωτιά ανάμεσα σε Νεοχωρόπουλο και Κάτω Μάρμαρα — διερευνάται πιθανή βλάβη στο δίκτυο

Η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση περιορίστηκε γρήγορα χάρη σε ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο πρόκλησής της από σπινθήρα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Από Φώτιος Τζωρτζάκης Ανταποκριτής IA στα Ιωάννινα

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Υπό έλεγχο η φωτιά ανάμεσα σε Νεοχωρόπουλο και Κάτω Μάρμαρα — διερευνάται πιθανή βλάβη στο δίκτυο
©Εικονογράφηση AI Φώτιος Τζωρτζάκης / showtimecy.com

Άμεση επέμβαση απέτρεψε την εξάπλωση σε κατοικημένη περιοχή

Φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση μεταξύ του Νεοχωρόπουλου και των Κάτω Μαρμάρων τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο πριν αποκτήσει επικίνδυνες διαστάσεις. Σε χώρο με έντονη οικιστική δραστηριότητα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν γρήγορα το μέτωπο, αποτρέποντας μεγαλύτερη καταστροφή σε γειτονικές εκτάσεις και ιδιοκτησίες.

Σημειωτέον ότι η εστία της πυρκαγιάς βρισκόταν σε περιοχές που είχαν ήδη καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες: τα ξερά χόρτα είχαν κοπεί και είχαν δεματοποιηθεί, αλλά τα έτοιμα δέματα κάηκαν κατά τη φωτιά.

Πιθανή αιτία και έρευνα

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών συνηγορούν στο σενάριο ότι τη φωτιά προκάλεσε σπινθήρας από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, υπόθεση που εξετάζεται σοβαρά. Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα διερευνήσει όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

  • Η περιοχή είχε καθαριστεί από ξηρά χόρτα και τα δέματα βρισκόντουσαν έτοιμα.
  • Τα δεματοποιημένα υλικά υπέστησαν ζημιά από τη φωτιά.
  • Η Πυροσβεστική περιόρισε το μέτωπο γρήγορα με επίγειες δυνάμεις.

Αντίκτυπος για τους κατοίκους και προληπτικά μέτρα

Για τους κατοίκους της ευρύτερης ζώνης, το περιστατικό υπογραμμίζει δύο σημεία: πρώτον, ότι ακόμα και καθαρισμένες αγροτικές εκτάσεις μπορούν να κινδυνεύσουν αν υπάρξει εξωτερική πηγή ανάφλεξης· δεύτερον, την ανάγκη επαγρύπνησης σχετικά με την κατάσταση των ηλεκτρικών δικτύων σε αγροτικές περιοχές.

Συνιστώνται ειδικά τα εξής σε τοπικούς παραγωγούς και ιδιοκτήτες γης:

  • Συνεχής επικοινωνία με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για τεχνική αξιολόγηση γραμμών σε κοντινή απόσταση.
  • Απομάκρυνση δεμάτων και εύφλεκτων υλικών σε μεγαλύτερη απόσταση από γραμμές και στύλους ηλεκτροδότησης.
  • Άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής και της Δημοτικής αρχής σε περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων στο δίκτυο.

Στοιχεία επιχείρησης κατάσβεσης

Παράμετρος Πληροφορία
Περιοχή Αγροτική ζώνη ανάμεσα σε Νεοχωρόπουλο και Κάτω Μάρμαρα
Προέλευση καύσιμης ύλης Δεματοποιημένα ξερά χόρτα
Δράση πυροσβεστικής Άμεση κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων, περιορισμός μετώπου

Η διερεύνηση της αιτίας της πυρκαγιάς θα καθορίσει ενδεχόμενες ευθύνες και πιθανές διορθωτικές παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Για τους κατοίκους της περιοχής, η υπόθεση λειτουργεί ως υπενθύμιση για προληπτικές ενέργειες και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Φώτιος Τζωρτζάκης
Ανταποκριτής Show Time CY — Ιωάννινα

Σχετικά θέματα αγροτική ζώνη ηλεκτροδότηση Πυρκαγιά Πυροσβεστική

Πηγές

Φώτιος Τζωρτζάκης
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