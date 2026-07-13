Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον πιλότο που προσγείωσε με ασφάλεια το F-16 στη Ζάκυνθο

Ο υπουργός Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τον Αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο και τον συνεχάρη για τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία που επέδειξε κατά την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Συνάντηση στο Υπουργείο μετά τον περιστατικό στην αεροπορική βάση της Ζακύνθου

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε στο υπουργείο με τον πιλότο που, όπως αναφέρεται, προσγείωσε με ψυχραιμία και ασφάλεια μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από βλάβη. Ο πιλότος είναι ο Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Χατζόπουλος, Διοικητής της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης.

Στη συνάντηση, όπως ανακοινώθηκε, παρόντες ήταν οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και της Τακτικής Αεροπορίας. Ο υπουργός εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο ο πιλότος διαχειρίστηκε το περιστατικό και υπογράμμισε το επίπεδο εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας που επιδεικνύουν οι Έλληνες πιλότοι.

«Του εξέφρασα τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, καταφέρνοντας να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος #F16 που χειριζόταν, παρά τη σοβαρή βλάβη που παρουσίασε, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου».

Στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο «χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και αφοσίωσης» που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους. Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο στην ορθή διαχείριση έκτακτων περιστατικών και στην ασφάλεια των επιχειρήσεων.

Πιλότος: Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Χατζόπουλος

Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Χατζόπουλος Μοίρα: 335 Μοίρα της 115 Πτέρυγας Μάχης

335 Μοίρα της 115 Πτέρυγας Μάχης Αεροσκάφος: F-16 (αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης)

Για τους κατοίκους της Ζακύνθου, το περιστατικό προκάλεσε ενδιαφέρον και ανησυχία, κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια των πτήσεων και τα μέτρα προστασίας γύρω από το αεροδρόμιο. Η δημόσια αναγνώριση του επαγγελματισμού του πιλότου παρέχει ένα στοιχείο καθησυχασμού, καθώς δείχνει ότι οι χειρισμοί σε κρίσιμες στιγμές έγιναν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η παρουσία των ανώτατων στρατιωτικών διοικήσεων στη συνάντηση υπογραμμίζει επίσης την προτεραιότητα που δίνει η ηγεσία του υπουργείου σε συμβάντα που αφορούν την επιχειρησιακή ασφάλεια των αεροπορικών δυνάμεων. Κάθε τέτοιο περιστατικό εξετάζεται συνήθως από τις αρμόδιες υπηρεσίες για να προσδιοριστούν τα αίτια και να ληφθούν ενδεχόμενα συμπληρωματικά μέτρα πρόληψης.

Στοιχείο Πληροφορία Πιλότος Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Χατζόπουλος Μοίρα 335 Μοίρα, 115 Πτέρυγα Μάχης Αεροσκάφος F-16 (αναφορά σε σοβαρή βλάβη)

Από το περιστατικό δεν προκύπτουν, προς το παρόν, επιπλέον λεπτομέρειες για την αιτία της βλάβης ή για τυχόν τεχνικές ενέργειες που ακολούθησαν μετά την προσγείωση. Οι τοπικοί φορείς και το αεροδρόμιο παρακολουθούν τα όσα ανακοινώνονται από το Υπουργείο και τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες, καθώς τυχόν νέες πληροφορίες θα έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία και την ασφάλεια των πτήσεων στην περιοχή.