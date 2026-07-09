Αγρίνιο: Κινητοποίηση νοσοκομειακών γιατρών ενάντια στην άρση της μονιμότητας

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αιτωλοακαρνανίας καλεί σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Δημαρχείο Αγρινίου στις 14 Ιουλίου, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις της άρσης της μονιμότητας στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κοινωνική πολιτική.

Κλήση σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αιτωλοακαρνανίας (ΕΙΝΝΑΑ) απηύθυνε κάλεσμα για απεργιακή κινητοποίηση στο Δημαρχείο Αγρινίου και για στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου, αντιδρώντας στην πρόταση για άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που περιλαμβάνεται στις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΙΝΝΑΑ, οι εργασιακές κινητοποιήσεις έχουν ως εξής:

Στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου , από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

, από τις έως τη λήξη της βάρδιας. Απεργιακή συγκέντρωση στις 12:00 στον πεζόδρομο μπροστά στο Δημαρχείο Αγρινίου.

Ημερομηνία Ώρα Τοποθεσία 14/07 11:00 - λήξη βάρδιας Στάση εργασίας (νοσοκομειακοί) 14/07 12:00 Απεργιακή κινητοποίηση, πεζόδρομος Δημαρχείου Αγρινίου

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η άρση της μονιμότητας δεν βλάπτει τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών αλλά αντίθετα, όπως επισημαίνει, θα επιφέρει περαιτέρω ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες. Στην ανακοίνωση γίνεται σαφής αναφορά στην πιθανή επιδείνωση φαινομένων όπως η έλλειψη δασκάλων, καθηγητών, γιατρών, υγειονομικών και σχολικών νοσηλευτών, που θεωρούνται «απολύτως αναγκαίοι για τα παιδιά μας».

«Η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών δεν υπονομεύεται από τη μονιμότητα των εργαζομένων. Το ακριβώς αντίθετο».

Η ανακοίνωση επεκτείνεται και σε ευρύτερα πολιτικά σημεία που, κατά την ΕΙΝΝΑΑ, συνδέονται με τη συνταγματική αναθεώρηση: στόχος των αλλαγών, όπως αναφέρεται, είναι μεταξύ άλλων η δυνατότητα απόλυσης εργαζομένων στο Δημόσιο, η επιθετική αναθεώρηση του άρθρου 16 που αφορά την Ανώτατη Εκπαίδευση και ο «συνταγματικός κόφτης» στο άρθρο 79 που μπορεί να περιορίσει τις κοινωνικές δαπάνες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν αύξηση της χρηματοδότησης στην Υγεία, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, και την επαναφορά των 13ου και 14ου μισθών — στοιχεία που, κατά την ΕΙΝΝΑΑ, κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν «μη δημοσιονομικά βιώσιμα» σε περίπτωση αλλαγής του συνταγματικού πλαισίου.

Για τους κατοίκους του Αγρινίου, η κινητοποίηση σηματοδοτεί πιθανές επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας τη συγκεκριμένη ημέρα, ειδικά για τα νοσοκομειακά τμήματα που θα πλήξουν οι στάσεις εργασίας. Η τοπική ανακοίνωση απευθύνεται σε εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, επισημαίνοντας τον άμεσο δεσμό μεταξύ εργασιακών δικαιωμάτων και της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες.