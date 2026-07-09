Αιγάλεω: Ακατάλληλες συνθήκες εργασίας σε μισοκαμένο κτήριο στην Ορφέως 102 μετά την πυρκαγιά

Σε κτήριο της οδού Ορφέως 102, δύο εβδομάδες μετά την πυρκαγιά, εργαζόμενοι εξακολουθούν να εργάζονται σε ημιερείπιο με προειδοποιητικές πινακίδες κατάρρευσης, χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, όπως κατέγραψε ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Καταγραφή του προβλήματος

Στην αποθήκη τουριστικών ειδών και εκδοτικού οίκου στην οδό Ορφέως 102 του Αιγάλεω, όπου πριν από δύο εβδομάδες ξέσπασε πυρκαγιά, συνεχίζεται η λειτουργία στο μη καμένο μισό του κτηρίου, παρά τις συνθήκες που περιέγραψε ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας (ΣΕΑ) κατά την παρέμβασή του. Το σωματείο διαπίστωσε ότι εργαζόμενοι εργάζονται κανονικά στο τμήμα που δεν κάηκε, ενώ το άλλο τμήμα παραμένει μισοκαμένο και ετοιμόρροπο.

Εξωτερικά οι προειδοποιητικές ενδείξεις είναι εμφανείς και το χώρο περιφράσσει συρματόπλεγμα. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγραφή του ΣΕΑ, οι εργαζόμενοι εισέρχονται από την είσοδο όπου υπάρχει η προειδοποιητική πινακίδα.

«Απαγορεύεται η είσοδος - Προσοχή κίνδυνος κατάρρευσης»

Σημεία επικινδυνότητας και συνθήκες στο εσωτερικό

Κατά την είσοδο στις αποθήκες, οι καταγραφές του ΣΕΑ αναφέρουν τα εξής προβλήματα:

Το κτήριο χαρακτηρίζεται ως μισοκαμένο και ετοιμόρροπο.

Έλλειψη ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σε αμφότερες τις αποθήκες.

Εμπορεύματα στοιβαγμένα χωρίς διαμορφωμένους διαδρόμους και περάσματα.

Η περιοχή είναι δύσβατη βιομηχανική ζώνη με στενούς δρόμους που φρακάρουν από φορτηγά.

Οι συνθήκες αυτές, όπως επισημαίνει το σωματείο, καθιστούν «εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη την διαφυγή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», με άμεση αναφορά στο πρόσφατο συμβάν της φωτιάς.

Παρατηρούμενο ζήτημα Κατάσταση Δομική ασφάλεια Μισοκαμένο / ετοιμόρροπο Ηλεκτροδότηση / Υδροδότηση Απουσία Διάδρομοι / Πρόσβαση Εμπορεύματα στοιβαγμένα, έλλειψη περασμάτων Πρόσβαση δρόμων Στενοί, συχνά φρακαρισμένοι από φορτηγά

Αντίδραση και συνέπειες για τους εργαζόμενους

Το Σωματείο προχώρησε άμεσα σε παρέμβαση ώστε να βγουν οι εργαζόμενοι από τον χώρο, ενώ, σύμφωνα με την καταγραφή, δεν υπήρξε σαφής απάντηση για το αν υπάρχει έγγραφη διαβεβαίωση που να βεβαιώνει την καταλληλότητα των συνθηκών εργασίας. Η εργοδοσία, όπως αναφέρθηκε, επιδιώκει την ολοκλήρωση της απογραφής των εμπορευμάτων και τη μετακόμιση σε νέο χώρο, με κύριο μέλημά της την αποφυγή περαιτέρω οικονομικής «χασούρας», παρά την κατάσταση του κτηρίου και την έντονη οσμή καμένου που διατηρείται στην περιοχή.

Σημειώνεται πως σε γειτονική αποθήκη του εκδοτικού οίκου υπήρξαν ζημιές στα τζάμια από την πίεση της φωτιάς, ωστόσο οι εργαζόμενοι συνέχισαν να εργάζονται κανονικά, κατά την καταγραφή του ΣΕΑ.

Τοπικές επιπτώσεις και ανάγκη ελέγχου

Οι περιγραφόμενες συνθήκες εγείρουν σοβαρά ζητήματα εργασιακής ασφάλειας και δημόσιας ασφάλειας στην περιοχή του Αιγάλεω. Η δυσχερής πρόσβαση λόγω στενών δρόμων και η στοιβασία εμπορευμάτων αυξάνουν τον κίνδυνο σε ενδεχόμενη νέα έκτακτη ανάγκη. Η τοπική κοινότητα και οι αρμόδιες υπηρεσίες απαιτούν τεκμηριωμένο έλεγχο της καταλληλότητας του κτηρίου πριν την επαναλειτουργία, καθώς και διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι δεν εκτίθενται σε κίνδυνο.

Η εξέλιξη της υπόθεσης —έλεγχοι, πιθανές διοικητικές παρεμβάσεις ή μέτρα προστασίας των εργαζομένων— θα επηρεάσει άμεσα την τοπική κυκλοφορία και την ασφάλεια στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη του Αιγάλεω.