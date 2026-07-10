Αιγάλεω: Πρώτο εργαστήριο για την πλατφόρμα προσβασιμότητας που στοχεύει στην κοινωνική συμπερίληψη

Στο Δημαρχείο Αιγάλεω παρουσιάστηκε και δοκιμάστηκε πιλοτικά το «Accessibility Hub», έργο στο πλαίσιο του INTERREG IPA ADRION με στόχο την ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και δομές για ευάλωτες ομάδες.

Πιλοτική παρουσίαση στο Δημαρχείο

Το πρώτο εργαστήριο παρουσίασης και δοκιμής της ψηφιακής πλατφόρμας «Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα για Προσβάσιμες Δημόσιες Υπηρεσίες (Accessibility Hub)» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αιγάλεω. Η εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IPA ADRION PADRION και φιλοξένησε εκπροσώπους φορέων και τελικούς ωφελούμενους.

Η πρωτοβουλία αναπτύσσεται μέσω συνεργασίας του Δήμου Αιγάλεω, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και της Ένωσης Δήμων του Μαυροβουνίου, με βασικό στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και τη διευκόλυνση πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων σε υπηρεσίες και δημοτικές υποδομές.

Παρουσίες και δοκιμές

Στην αίθουσα συμμετείχαν στελέχη από το 5ο ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγάλεω, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) καθώς και εκπρόσωποι των Τεχνικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η δοκιμαστική λειτουργία περιελάμβανε επίδειξη των ψηφιακών εργαλείων και συλλογή σχολίων από τους χρήστες.

Διασφάλιση εξ αποστάσεως συμμετοχής για πολίτες με κινητικές ή άλλες δυσκολίες.

Παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής που υποστήριξαν την αξιοποίηση της πλατφόρμας.

Έμφαση στην προσβασιμότητα δημοτικών κτιρίων, υπηρεσιών και πολιτιστικών δομών.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ισότιμη πρόσβαση ευάλωτων πολιτών σε υπηρεσίες και δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης Ηλίας Βαΐου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης Γιάννης Κουτούλιας, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδικών Σταθμών & Θεμάτων Ισότητας Νίκη Βελλιανίτη και ο Δημοτικός Σύμβουλος Στέλιος Βασιλειάδης. Η φυσική παρουσία στελεχών συνδυάστηκε με τη δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης, διευκολύνοντας την πρόσβαση πολιτών που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν.

Συντελεστές Ρόλος Δήμος Αιγάλεω Στρατηγικός εταίρος, φορέας υλοποίησης ΑΣΔΑ Συνεργαζόμενος αναπτυξιακός φορέας Union of Municipalities of Montenegro Διεθνής εταίρος συνεργασίας

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η εφαρμογή των ψηφιακών λειτουργιών για την πρακτική πρόσβαση σε υπηρεσίες και η ενσωμάτωση αναγκών των ευάλωτων ομάδων στο σχεδιασμό των δημοτικών δομών. Το εργαστήριο έκανε σαφή την προτεραιότητα του Δήμου για βελτίωση της καθημερινότητας μέσω ψηφιακών εργαλείων που στοχεύουν στη μείωση αποκλεισμών.

Για το Αιγάλεω, η ολοκλήρωση και διάδοση μιας τέτοιας πλατφόρμας σημαίνει πιθανές αλλαγές στην πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, αλλά και ανάγκη για εκπαίδευση προσωπικού και ενημέρωση του κοινού ώστε η τεχνολογία να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής ισότητας.