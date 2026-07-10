Αιμοδοσία και ενίσχυση Κέντρων Υγείας: πρωτοβουλίες που αφορούν άμεσα την Πιερία

Δράσεις αιμοδοσίας στην Κατερίνη και Παράρτημα Πιερίας της «Παναθηναϊκής» με ισχυρή ανταπόκριση, παράλληλα με νέες προκηρύξεις για ιατρικές θέσεις σε Αιγίνιο και Λιτόχωρο.

Έκκληση για αίμα και βήματα ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Πιερία

Στην καρδιά της περιόδου με αυξημένες ανάγκες σε αίμα, οι τοπικές πρωτοβουλίες στην Πιερία επέστρεψαν χθες με μαζική ανταπόκριση: ο Δήμος Κατερίνης διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στη συνεδριακή αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ το Παράρτημα Πιερίας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» ολοκλήρωσε με επιτυχία την 10η δράση αιμοδοσίας του.

Οι δύο κινήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά τους θερινούς μήνες, όταν η ζήτηση για φιάλες αίματος αυξάνεται λόγω πληθυσμιακών μετακινήσεων και αυξημένων χειρουργικών αναγκών.

Δήμος Κατερίνης: Τα στελέχη του Δήμου και εθελοντές κάλεσαν κατοίκους να δώσουν αίμα στην προγραμματισμένη ημερίδα.

Τα στελέχη του Δήμου και εθελοντές κάλεσαν κατοίκους να δώσουν αίμα στην προγραμματισμένη ημερίδα. Παναθηναϊκή - Παράρτημα Πιερίας: Οργάνωσε την 10η αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης.

Οργάνωσε την 10η αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης. Συνέχεια και θεσμός: Οι δράσεις επαναλαμβάνονται τακτικά κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο, ως σταθερή απάντηση στις ανάγκες της περιοχής.

Η συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης εξασφαλίζει την ιατρική επίβλεψη και τη σωστή διαχείριση των αιμοδοσιών, ενώ η συμμετοχή πολιτών και συλλόγων αυξάνει το απόθεμα σε κρίσιμες περιόδους.

«Η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση»

Παράλληλα, αναρτήθηκε νέα προκήρυξη για ιατρικές θέσεις στα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται άμεσα με την πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα στη νότια και ανατολική Πιερία και αναμένεται να βελτιώσει την ετοιμότητα των δομών για τα τοπικά περιστατικά.

Δράση Συνεργασία Στόχος Εθελοντική αιμοδοσία Δήμου Κατερίνης Δήμος - Δημόσιοι φορείς Αύξηση αποθεμάτων αίματος 10η αιμοδοσία Παναθηναϊκής (Παράρτημα Πιερίας) Νοσοκομείο Κατερίνης Κοινωνική προσφορά, στήριξη ιατρικών αναγκών Προκήρυξη ιατρών Υπουργικές / Τοπικές αρχές Ενίσχυση Κέντρων Υγείας Αιγινίου & Λιτοχώρου

Για τους κατοίκους της Πιερίας, οι συνέπειες αυτών των πρωτοβουλιών είναι πρακτικές: καλύτερη διαθεσιμότητα αίματος σε έκτακτα περιστατικά και μειωμένοι χρόνοι αναμονής ή μετακίνησης σε περιπτώσεις που απαιτούν ιατρική φροντίδα στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Επιπλέον, η προκήρυξη ιατρικών θέσεων σηματοδοτεί πιθανή μείωση της επιβάρυνσης των νοσοκομείων και βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης του κοινού.

Συστάσεις για τους πολίτες:

Ενημερωθείτε για τα σημεία και το ωράριο αιμοδοσίας μέσω των δημοτικών ανακοινώσεων και των τοπικών φορέων.

Όσοι πληρούν τα κριτήρια υγείας να συμμετάσχουν — η προσφορά αίματος σώζει ζωές και στηρίζεται στην ευρεία συμμετοχή των πολιτών.

Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις για τις νέες θέσεις ιατρών αν ενδιαφέρεστε για επαγγελματική ένταξη στα τοπικά Κέντρα Υγείας.

Η συνεργασία δημόσιων υπηρεσιών, τοπικών συλλόγων και πολιτών παραμένει κρίσιμη για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και λειτουργικού συστήματος υγείας στην Πιερία, ιδιαίτερα ενόψει της θερινής περιόδου.

Τοπική σημείωση: Η συνέχεια των δράσεων θα καθοριστεί από τις ανάγκες που θα ανακύψουν και τις πρωτοβουλίες φορέων και συλλόγων. Η ενεργή συμμετοχή των δημοτών κρίνεται καθοριστική.