Κατερίνη: Δωρεά αίματος και δράσεις υγείας ενόψει θερινού κύματος αναγκών

Δυναμική ανταπόκριση στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Κατερίνης, συνεχείς πρωτοβουλίες συλλόγων και νέα προκήρυξη θέσεων για τα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου.

Ενίσχυση της αιμοδοσίας και δρομολόγηση μέτρων για την τοπική υγεία

Ισχυρό μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης έστειλε το πρωί της ημέρας ο Δήμος Κατερίνης με τη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία, που πραγματοποιείται καθιερωμένα δύο φορές κάθε χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο, είχε μεγάλη ανταπόκριση από πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για προσφορά αίματος ενόψει της αυξημένης ζήτησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 10η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το Παράρτημα Πιερίας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης στις 27/06/2026. Η συμμετοχή μελών και φίλων του συλλόγου κρίνεται συγκινητική και ενισχύει το τοπικό απόθεμα αίματος.

“Η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση”

Την ίδια περίοδο ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Φώντας Μπαραλιάκος, γνωστοποίησε την έναρξη νέας προκήρυξης θέσεων ιατρών για τα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας στην ενδοχώρα και στις παράκτιες κοινότητες της Πιερίας.

Διοργάνωση : Δήμος Κατερίνης — εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

: Δήμος Κατερίνης — εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεργασία : Παράρτημα Πιερίας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Κατερίνης.

: Παράρτημα Πιερίας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Κατερίνης. Ημερομηνίες: τακτική αιμοδοσία κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο — 10η εθελοντική αιμοδοσία στις 27/06/2026.

Οι παραπάνω δράσεις έχουν άμεση σημασία για την καθημερινότητα των κατοίκων της Πιερίας: τοπικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας βασίζονται στην προσφορά των εθελοντών για να καλύψουν χειρουργικές ανάγκες, επείγουσες μεταγγίσεις και σταθερές θεραπείες. Η αύξηση των επισκέψεων κατά τη θερινή περίοδο και η τουριστική κίνηση εντείνουν τις πιέσεις στα αποθέματα αίματος, καθιστώντας κρίσιμη την επάρκεια.

Δράση Φορέας Σκοπός Εθελοντική αιμοδοσία Δήμου Δήμος Κατερίνης Συλλογή μονάδων αίματος για τοπικές ανάγκες 10η αιμοδοσία Παναθηναϊκής Παράρτημα Πιερίας / Γ.Ν. Κατερίνης Ενίσχυση αποθεμάτων μέσω οργανωμένης συμμετοχής Προκήρυξη ιατρικών θέσεων Κέντρα Υγείας Αιγινίου & Λιτοχώρου Αύξηση ιατρικού προσωπικού και αναβάθμιση υπηρεσιών

Για τους κατοίκους της περιοχής η συμβουλή από τις υπηρεσίες υγείας παραμένει σαφής: η συμμετοχή στην αιμοδοσία σώζει ζωές και η συστηματική προσφορά είναι απαραίτητη. Όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης ή στους τοπικούς συλλόγους που οργανώνουν τις δράσεις.

Η συνεχής συνεργασία μεταξύ δημοτικών φορέων, εθελοντικών οργανώσεων και νοσοκομειακών υπηρεσιών δείχνει ότι η τοπική κοινωνία της Πιερίας διαχειρίζεται ενεργά τις προκλήσεις δημόσιας υγείας. Οι προκηρύξεις για ιατρικό προσωπικό, εφόσον καλυφθούν, θα μειώσουν πιέσεις στα Κέντρα Υγείας και θα βελτιώσουν την πρόσβαση των κατοίκων σε ιατρικές υπηρεσίες κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Σε τοπικό επίπεδο, η διατήρηση των τακτικών αιμοδοσιών και η ενημέρωση για τις ανάγκες των νοσοκομείων αποτελούν βασικά εργαλεία πρόληψης και ετοιμότητας. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι και να συμμετέχουν όπου μπορούν, διασφαλίζοντας την επάρκεια αίματος και τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στην Πιερία.

Σύντομη πρακτική ενημέρωση: Επικοινωνία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Κατερίνης για διαθέσιμες ημερομηνίες και λεπτομέρειες δωρεάς. Τα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου αναμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκήρυξης για νέες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού.