Ακρωτηριάστηκε το πόδι 6χρονου μετά από σοβαρό τροχαίο στα Σχοινάρια

Παρά τις επεμβάσεις των γιατρών στο Παίδων 'Αγία Σοφία', το αγόρι υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι μετά από το τροχαίο όπου το δίκυκλο του πατέρα του συγκρούστηκε με Ι.Χ.

Σοβαρός τραυματισμός και μεταφορά στην Αθήνα

Δυσάρεστα ήταν τα νέα που επιβεβαιώθηκαν το Σάββατο για το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στα Σχοινάρια στις αρχές Ιουλίου. Το παιδί, σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, υπέστη βαριά κάκωση στο πόδι όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο πατέρας του ενεπλάκη σε σύγκρουση με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Αρχικά το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ενέργειες σταθεροποίησης. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, πραγματοποιήθηκε επειγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα και εισήχθη στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και νοσηλεύεται.

Αποτέλεσμα των προσπαθειών των γιατρών

Παρά τις επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις και την φροντίδα εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν σήμερα να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό του τραυματισμένου άκρου. Πρόκειται για μια δύσκολη και επώδυνη απόφαση που ελήφθη όταν οι ιατρικές δυνατότητες εξάντλησαν τις επιλογές διάσωσης του ποδιού.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία. Οι συνέπειες για την οικογένεια και το παιδί θα είναι μακροχρόνιες και απαιτούν οργανωμένη υποστήριξη, τόσο ιατρική όσο και κοινωνική. Σημειώνεται ότι:

Το παιδί νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Προηγήθηκαν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Η αεροδιακομιδή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους του Ρεθύμνου

Το γεγονός υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής στη χρήση δικύκλων με παιδί επιβαίνοντα και την τήρηση κανόνων οδικής ασφάλειας. Οι οικογένειες με μικρά παιδιά στο νομό θα αναζητήσουν πιθανώς διευκρινίσεις για ασφαλέστερο τρόπο μεταφοράς και προστασίας των παιδιών σε δύο τροχούς. Επιπλέον, η τοπική κοινωνία καλείται να στηρίξει την οικογένεια κατά την επάνοδο και την επόμενη φάση της αποκατάστασης.

Η ενημέρωση βασίζεται σε τοπικές πηγές και ρεπορτάζ από Ρεθύμνο. Οι αρμόδιες αρχές και οι υπηρεσίες υγείας θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του παιδιού και τυχόν διοικητικές ή νομικές ενέργειες που απορρέουν από το συμβάν.