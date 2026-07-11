Ανησυχία στην εστίαση του Ρεθύμνου: οι αφίξεις δεν φαίνονται στους τζίρους

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης Ρεθύμνου επισημαίνει ότι η αύξηση των αφίξεων δεν μεταφράζεται σε έσοδα για τα καταστήματα — διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης και ελλείψεις υποδομών επιβαρύνουν την τοπική αγορά.

Προβληματισμός για την πορεία της σεζόν στην πόλη

Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι επιχειρηματίες της εστίασης στο Ρέθυμνο παρά τα θετικά τουριστικά στοιχεία για την Κρήτη. Ο Μιχάλης Χάσικος, πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης Ρεθύμνου, περιγράφει μια εικόνα όπου οι αυξημένες αφίξεις επισκεπτών δεν αποτυπώνονται στους τζίρους των καταστημάτων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, πολλοί επισκέπτες περιορίζουν τις εξόδους τους και τις δαπάνες τους, προτιμώντας να ξοδεύουν λίγα στο κέντρο της πόλης και να μένουν στο ξενοδοχείο όπου έχουν ήδη εξασφαλίσει μεγάλο μέρος των υπηρεσιών τους μέσα από πακέτα. Αυτό το νέο καταναλωτικό πρότυπο επιβαρύνει ιδίως τα μικρά εστιατόρια, τα καφέ και τα μπαρ που στηρίζονται σε άμεση κίνηση και καθημερινό τζίρο.

«Είναι από τις χειρότερες σεζόν της εστίασης. Δυστυχώς δεν αποτυπώνεται αυτός ο αριθμός αύξησης των επισκεπτών»

Ο πρόεδρος συνδέει την κατάσταση τόσο με το προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή, όσο και με ελλείψεις σε βασικές υποδομές του Ρεθύμνου. Στην αιχμή της κριτικής βρίσκονται η πρόσβαση, η στάθμευση και η κατάσταση του οδικού δικτύου — παράγοντες που, όπως επισημαίνει, επηρεάζουν την επιλογή των επισκεπτών για έξοδο στην πόλη.

Τι σημαίνει αυτό για την τοπική οικονομία

Η εικόνα που περιγράφεται έχει πολλαπλά πρακτικά αποτελέσματα για κατοίκους και επισκέπτες: μείωση εισοδημάτων για εργαζόμενους στην εστίαση, αυξημένη πίεση στις επιχειρήσεις ώστε να προσαρμόσουν προσφορές και τιμολογιακή πολιτική, αλλά και κίνδυνος περαιτέρω συρρίκνωσης της εμπορικής κίνησης στο κέντρο της πόλης.

Μείωση τζίρων παρότι οι αφίξεις αυξάνονται.

παρότι οι αφίξεις αυξάνονται. Αλλαγή προτύπων κατανάλωσης : περιορισμένες εξόδους και μικρά καθημερινά έξοδα.

: περιορισμένες εξόδους και μικρά καθημερινά έξοδα. Υποδομές υπό αμφισβήτηση: ανάγκη για βελτίωση της πρόσβασης και της στάθμευσης.

Την ώρα που το νησί εμφανίζει αυξημένα τουριστικά ρεύματα, οι τοπικές επιχειρήσεις ζητούν στοχευμένες παρεμβάσεις και υποστήριξη ώστε το όφελος να διαχυθεί στην τοπική αγορά. Οι προτάσεις που διατυπώνονται από τον κλάδο περιλαμβάνουν βελτίωση των συγκοινωνιακών συνθηκών, αξιοποίηση δημοτικών χώρων στάθμευσης και προώθηση δράσεων που να φέρνουν τον επισκέπτη στην πόλη εκτός των ξενοδοχείων.

Πρόβλημα Επιπτώσεις Περιορισμένες εξόδοι των τουριστών Μικρότερος τζίρος για καταστήματα Έλλειψη υποδομών Δυσκολία πρόσβασης και στάθμευσης Προπληρωμένα πακέτα διακοπών Μείωση δαπανών στην τοπική αγορά

Για τους κατοίκους του Ρεθύμνου, η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως η καλοκαιρινή περίοδος δεν αποφέρει απαραίτητα μεγαλύτερη οικονομική ζωντάνια στις γειτονιές και τις επιχειρήσεις της πόλης. Η στήριξη στην εστίαση και η βελτίωση της εικόνας της πόλης κρίνονται απαραίτητες για να ανακτήσει το εμπόριο το χαμένο μέρος της κινητικότητάς του.

Το Σωματείο Εστίασης καλεί τις τοπικές αρχές και τους φορείς να συζητήσουν άμεσα μέτρα που θα ενισχύσουν την πρόσβαση στην πόλη και την επισκεψιμότητά της, ώστε οι αυξημένες αφίξεις να γίνουν και πραγματική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους του Ρεθύμνου.