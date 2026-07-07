Άνω Λιόσια: κόμβος ρευστοποίησης για σπείρα που άδειαζε κοσμηματοπωλεία σε 90''

Σπείρα που «σήκωνε» κοσμήματα μέσα σε ενάμισι λεπτό διοχέτευε τον κλεμμένο χρυσό στα Άνω Λιόσια. Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε εννέα συλλήψεις και λεία που υπολογίζεται σε 370.000 ευρώ.

Κρίκος της διαδρομής oι Άνω Λιόσια

Τα Άνω Λιόσια αναδείχθηκαν σε κρίσιμο κόμβο διοχέτευσης κλοπιμαίων για σπείρα που δρούσε με εξαιρετική ταχύτητα και οργάνωση στα κοσμηματοπωλεία της Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο κλεμμένος χρυσός και τα πολύτιμα αντικείμενα κατέληγαν σε συνεργό στην περιοχή, ο οποίος αναλάμβανε τη ρευστοποίησή τους στη μαύρη αγορά και την αναδιανομή μετρητών στα υπόλοιπα μέλη. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας της τοπικής αγοράς και της ιχνηλάτησης παράνομων ροών πολύτιμων μετάλλων στη Δυτική Αττική.

Μέθοδος-αστραπή και επαγγελματική κάλυψη

Η ομάδα κινούνταν με σχεδιασμό που θυμίζει επιχειρησιακά εγχειρίδια: γάντια, κουκούλες, σκούρα ρούχα, κλεμμένα οχήματα προσέγγισης και διαφυγής που εγκαταλείπονταν κοντά στο ορμητήριο. Σε βίντεο της δράσης τους αποτυπώνεται εισβολή από μικροσκοπικά ανοίγματα, με «σήκωμα» εμπορευμάτων σε χρόνο μόλις 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Για τη μεταφορά χρησιμοποιούσαν ακόμη και πλαστικούς κάδους και καφάσια, ώστε να αποσπούν μεγάλες ποσότητες μέσα σε ελάχιστο χρόνο και με χαμηλό ορατό επιχειρησιακό ίχνος.

«Είχαν ορμητήριο στον Κορυδαλλό και έστελναν τον χρυσό για “ξέπλυμα” στα Άνω Λιόσια.»

Το «νευρικό κέντρο» της ομάδας εντοπίζεται σε οικισμό στον Άνω Κορυδαλλό, όμως το κρίσιμο στάδιο της ρευστοποίησης των κλοπιμαίων λάμβανε χώρα στα Άνω Λιόσια, στοιχείο που καθιστά την περιοχή βασικό πεδίο παρέμβασης των αρχών για τη διακοπή κυκλωμάτων κλεπταποδοχής.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και συλλήψεις

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά οργάνωσε εκτεταμένες, συντονισμένες έρευνες σε κατοικίες υπόπτων. Το αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη εννέα ατόμων, ηλικίας από 21 έως 45 ετών. Η παράνομη δράση τους εκτιμάται ότι εκκινεί τουλάχιστον από τις αρχές του 2026, με συνολική λεία που υπολογίζεται να προσεγγίζει τα 370.000 ευρώ. Τα ευρήματα και το εύρος των συλλήψεων δείχνουν ένα σχήμα με βαθμούς καταμερισμού ρόλων, που συνδύαζε την επιχειρησιακή εκτέλεση με οργανωμένη ροή κλοπιμαίων προς τη Δυτική Αττική.

Στοιχείο Δεδομένο Συλλήψεις 9 άτομα Ηλικίες 21–45 ετών Εκτιμώμενη λεία 370.000 € Ορμητήριο Άνω Κορυδαλλός Ρευστοποίηση Άνω Λιόσια Περίοδος δράσης Από αρχές 2026

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Για τα Άνω Λιόσια, η υπόθεση φωτίζει ένα διαχρονικό πρόβλημα: την ύπαρξη διαδρομών κλεπταποδοχής που αξιοποιούν την πυκνή εμπορική κίνηση και τα ευρύτερα δίκτυα της Δυτικής Αττικής. Παρότι το επιχειρησιακό κέντρο της σπείρας βρισκόταν αλλού, η τοπική οικονομία επηρεάζεται όταν γίνεται τελικός αποδέκτης παράνομου εμπορεύματος. Οι έντιμοι επαγγελματίες του κλάδου πολύτιμων μετάλλων βλέπουν την αξιοπιστία της αγοράς να δοκιμάζεται, ενώ αυξάνεται η ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους προέλευσης και τεκμηρίωσης των συναλλαγών.

Στο πεδίο της καθημερινότητας, οι επιχειρήσεις λιανικής με ευαίσθητο εμπόρευμα καλούνται να επανεξετάσουν διαδικασίες ασφάλειας και φυσικής θωράκισης (σημεία εισόδου, αποθήκευση, χρόνοι αντίδρασης), καθώς οι δράστες αξιοποίησαν μικρά ανοίγματα και ταχύτατες κινήσεις. Η παρουσία συντονισμένων ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. και η διακοπή της συγκεκριμένης αλυσίδας ρευστοποίησης αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ωστόσο η εμπειρία δείχνει ότι οι ροές προσαρμόζονται και η επαγρύπνηση παραμένει κρίσιμη.

Τι να κρατήσουν οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι

Η περιοχή χρησιμοποιήθηκε ως σημείο ρευστοποίησης κλοπιμαίων, γεγονός που επιβάλλει αυξημένους ελέγχους στις συναλλαγές πολύτιμων μετάλλων.

κλοπιμαίων, γεγονός που επιβάλλει αυξημένους ελέγχους στις συναλλαγές πολύτιμων μετάλλων. Η ταχύτητα δράσης των δραστών καθιστά απαραίτητες αναβαθμίσεις φυσικής ασφάλειας και διαδικασίες άμεσης ειδοποίησης.

και διαδικασίες άμεσης ειδοποίησης. Οι συντονισμένες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αποφέρει συλλήψεις· η συνεργασία πολιτών και αρχών παραμένει κρίσιμη για την ιχνηλάτηση παράνομων ροών.

Η πρόσφατη επιχείρηση έδειξε ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να «σπάνε» κρίκους αλυσίδων που τέμνουν την τοπική μας αγορά. Για τα Άνω Λιόσια, το ζητούμενο είναι η μονιμοποίηση ελέγχων στις πηγές αγοράς χρυσού και η ενίσχυση καλών πρακτικών στις επιχειρήσεις, ώστε να κλείσουν τα παράθυρα που εκμεταλλεύθηκαν οι δράστες. Η προάσπιση της εμπιστοσύνης στο εμπορικό κύκλωμα της Δυτικής Αττικής περνά από διαφάνεια, επιμονή στους ελέγχους και σταθερή συνεργασία με τις αρχές.