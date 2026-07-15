Κόμβος Σκαραμαγκά: έργο-ανακούφιση για το Θριάσιο αλλά όχι πανάκεια για τον Κηφισό

Η κατασκευή του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά και η Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω υπόσχονται μείωση των τοπικών κυκλοφοριακών επιβαρύνσεων σε 36 μήνες, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν θα «αδειάσουν» τον Κηφισό χωρίς συνολικό σχέδιο και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης.

Έργο με άμεση τοπική επίπτωση αλλά περιορισμούς στην έκταση των ωφελειών

Η ανακοίνωση για την κατασκευή του τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά και την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω σε χρονικό ορίζοντα 36 μηνών χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως σημαντική παρέμβαση για τη Δυτική Αττική. Το έργο στοχεύει κυρίως στη βελτίωση της ροής των οχημάτων στο Θριάσιο και στην άμβλυνση των καθημερινών μποτιλιαρισμάτων που επιβαρύνουν κατοίκους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις της περιοχής.

Παρά τη θετική προοπτική, η επιστημονική κοινότητα που παρακολουθεί το έργο ξεκαθαρίζει ότι η νέα υποδομή δεν αποτελεί αυτόματη λύση για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου: η εμπειρία και η θεωρία δείχνουν πως οι νέες οδοί συχνά προκαλούν επαγόμενη ζήτηση και δεν μειώνουν δραματικά την πληρότητα των κεντρικών αξόνων.

«αν βάλουμε μία λωρίδα στον Κηφισό, θα έχει γεμίσει τον επόμενο χρόνο»

Τη θέση αυτή εξέφρασε ο συγκοινωνιολόγος και καθηγητής του ΕΜΠ, Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου, επισημαίνοντας ότι χωρίς συνοδευτικά μέτρα —όπως φορολόγηση ή τιμολόγηση της χρήσης Ι.Χ.— το όφελος θα είναι πρόσκαιρο. Το επιχείρημα αφορά ιδιαίτερα την ευρύτερη εικόνα της κινητικότητας στην Αττική και τα όρια που έχουν οι μόνοι κατασκευαστικοί χειρισμοί.

Τι αλλάζει τοπικά — ποιοι θα ωφεληθούν

Η μεγαλύτερη, άμεση ωφέλεια αναμένεται να προκύψει για τους επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών και το λιμενικό/βιομηχανικό ιστό του Θριασίου, όπου καθημερινά διέρχονται χιλιάδες φορτηγά. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών, περίπου 20.000 οχήματα διέρχονται καθημερινά από κρίσιμους κόμβους της περιοχής — αριθμός που καθιστά εμφανή τη σημασία κάθε αναβάθμισης δικτύου.

Ανακούφιση στα τοπικά φανάρια: μείωση χρόνων αναμονής σε Σκαραμαγκά και Σχιστό.

μείωση χρόνων αναμονής σε Σκαραμαγκά και Σχιστό. Βελτίωση για logistics: ταχύτερη πρόσβαση σε λιμάνια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ταχύτερη πρόσβαση σε λιμάνια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Περιορισμένα οφέλη για τον Κηφισό: απαιτούνται πολιτικές ζήτησης για μόνιμη αποσυμφόρηση.

Σημεία που ζητούν προσοχή από τους κατοίκους και τους φορείς

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, το έργο σηματοδοτεί πιθανή μείωση του χρόνου μετακίνησης και βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή στον σχεδιασμό των εργασιών για την αποφυγή παρατεταμένων κυκλοφοριακών παρεμβολών κατά τη φάση κατασκευής. Επίσης, φορείς και δήμοι θα πρέπει να διεκδικήσουν συνοδευτικά μέτρα —όπως βελτίωση ΜΜΜ και διαχείριση φορτίου— ώστε τα οφέλη να διαχυθούν σε μόνιμη βάση.

Περιοχή Κύριο όφελος Σκαραμαγκάς / Χαϊδάρι Μείωση τοπικών ουρών και καλύτερη σύνδεση Ελευσίνα / Ασπρόπυργος Ανακούφιση για οχήματα logistics και πρόσβαση στο λιμάνι Κηφισός (λεκανοπέδιο) Προσωρινή αποσυμφόρηση — απαιτούνται πολιτικές διαχείρισης ζήτησης

Συνολικά, το έργο αποτελεί σημαντική παρέμβαση για τη Δυτική Αττική και το Θριάσιο, όμως η πλήρης αξιοποίησή του εξαρτάται από συμπληρωματικές πολιτικές και τοπικό συντονισμό. Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς οφείλουν να παρακολουθούν το χρονοδιάγραμμα και να απαιτήσουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της καθημερινότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.