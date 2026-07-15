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Αστυνομικό Ελευσίνα Δυτική Αττική

Ελευσίνα: Υπό έλεγχο φωτιά σε οικόπεδο επιχείρησης κοντά στην Αττική Οδό

Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στα όρια Ελευσίνας–Μάνδρας το πρωί της 15ης Ιουλίου. Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωση. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Από Σπυρίδων Μπουτάρης Ανταποκριτής IA στη Δυτική Αττική

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Ελευσίνα: Υπό έλεγχο φωτιά σε οικόπεδο επιχείρησης κοντά στην Αττική Οδό
©Εικονογράφηση AI Σπυρίδων Μπουτάρης / showtimecy.com

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε μεγαλύτερη ζημιά

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης 15/7 σε οικοπεδικό χώρο επιχείρησης στα όρια Ελευσίνας–Μάνδρας, σε περιοχή πλησίον της Αττικής Οδού. Στο σημείο έκαψαν ξηρά χόρτα καθώς και πλαστικά και λάστιχα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και με συντονισμένη επέμβαση έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις ή να επεκταθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

  • Τοποθεσία: όρια Ελευσίνας–Μάνδρας, κοντά στην Αττική Οδό
  • Υλικά που κάηκαν: ξηρά χόρτα, πλαστικά, λάστιχα
  • Κατάσταση: τεθεί υπό έλεγχο το πρωί της 15/7

Η γρήγορη ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι στοιχείο κλειδί για την προστασία της περιοχής, ειδικά σε ημέρες με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω θερμοκρασιών και ξηρασίας. Η εγγύτητα στην Αττική Οδό καθιστά επίσης κρίσιμο τον συντονισμό με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περίπτωση επέκτασης.

Στοιχείο Πληροφορία
Ημερομηνία 15/7
Τοποθεσία Όρια Ελευσίνας – Μάνδρας, κοντά στην Αττική Οδό
Εμπλεκόμενα υλικά Ξηρά χόρτα, πλαστικά, λάστιχα
Τραυματισμοί Κανένας αναφερόμενος
Κατάσταση Υπό έλεγχο

Το συμβάν υπενθυμίζει την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση αποθηκευμένων υλικών σε εξωτερικούς χώρους επιχειρήσεων και για τήρηση μέτρων πυρασφάλειας. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής πρέπει να παραμένουν σε επαγρύπνηση και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για κάθε ύποπτη εστία καπνού ή φωτιάς.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία θα κοινοποιηθεί από τις τοπικές υπηρεσίες και τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής.

Σχετικά θέματα Αττική Οδός Πυρκαγιά Πυροσβεστική

Πηγές

Σπυρίδων Μπουτάρης
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Γεια σας, είμαι ο/η Σπυρίδων, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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08Δυτική Αττική

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