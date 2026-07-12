ΚΚΕ καταγγέλλει απροστασία μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο σκραπ στον Ασπρόπυργο

Μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο σκραπ στον Ασπρόπυργο που είχε ως αποτέλεσμα 11 τραυματίες, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας κατοίκων και εργαζομένων στη Δυτική Αττική.

Ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια και αίτημα προς Βρυξέλλες

Η έκρηξη και η φωτιά σε εργοστάσιο σκραπ στον Ασπρόπυργο που οδήγησε στην εισαγωγή 11 ατόμων στο νοσοκομείο προκάλεσε νέα κύματα ανησυχίας για την ασφάλεια των κατοίκων της Δυτικής Αττικής. Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας το ζήτημα της απουσίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης στην περιοχή.

Στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές αναδεικνύουν ότι στη ζώνη γύρω από το σημείο της έκρηξης συνυπάρχουν διυλιστήρια, εργοστάσια υγραερίου και άλλες μονάδες με εύφλεκτα υλικά, σε άμεση γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές. Η συνέχιση τέτοιων συμβάντων, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκθέτει στην εισπνοή επικίνδυνων ουσιών μεγάλο αριθμό κατοίκων και εργαζομένων με μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία.

«Τους τεράστιους κινδύνους για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης στη Δυτική Αττική μετά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο... πρόκειται για κίνδυνο-θάνατο για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της Δυτικής Αττικής»

Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι δεν υπάρχουν επαρκείς οδοί διαφυγής ούτε ενημέρωση προς τον πληθυσμό για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος. Το ΚΚΕ επιρρίπτει ευθύνες τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι παραλείπεται η λήψη στοιχειωδών μέτρων προστασίας λόγω κόστους για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

11 τραυματίες από την έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο σκραπ.

τραυματίες από την έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο σκραπ. Συγκέντρωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων με εύφλεκτα υλικά κοντά σε κατοικημένες ζώνες.

Κατάθεση ερώτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης.

Θέμα Στοιχείο Τραυματίες 11 Τοποθεσία Ασπρόπυργος, Δυτική Αττική Αντικείμενο καταγγελίας Έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας

Για τους κατοίκους της περιοχής το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης και μέτρων αυτοπροστασίας, καθώς και για ενισχυμένους ελέγχους στους χώρους με ευφλεκτά ή επικίνδυνα υλικά. Το ζήτημα αποκτά επιπλέον σημασία γιατί, όπως αναφέρεται στην ερώτηση, παρόμοιες πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις δίπλα σε κατοικημένες περιοχές έχουν καταγραφεί επανειλημμένα, χωρίς να συνοδεύονται από μέτρα που θα μειώσουν τον κίνδυνο επανάληψης.

Η κατάθεση της ερώτησης στην Κομισιόν ανοίγει έναν δίαυλο για να ζητηθούν διευκρινίσεις και παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θέτει την τοπική και κεντρική διοίκηση προ των ευθυνών τους για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών στη Δυτική Αττική.