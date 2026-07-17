Εθελοντική συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τη Μάνδρα από «Όλοι Μαζί Μπορούμε»

Δράση συλλογής γαλότσων, κάλτσων και ειδών καθαρισμού για τους πληγέντες της Μάνδρας την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου σε τέσσερα σημεία της Αττικής. Τα αντικείμενα θα μεταφερθούν με τη συνδρομή μεταφορικών εταιρειών.

Κλήση βοήθειας για τους κατοίκους της Μάνδρας

Οργανωμένη δράση συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης ανακοινώθηκε για τους πληγέντες της Μάνδρας από την πρωτοβουλία "Όλοι Μαζί Μπορούμε". Η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προέκυψαν μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή και προγραμματίζει τη συλλογή χρηστικών ειδών την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα είδη που ζητούνται είναι κυρίως γαλότσες, κάλτσες και προϊόντα καθαρισμού. Η συλλογή θα γίνει σε τέσσερα σημεία της Αττικής, ώστε να διευκολυνθεί η προσέλευση εθελοντών και η συγκέντρωση των δεμάτων πριν τη μεταφορά τους προς τη Μάνδρα.

Μαρούσι — πλατεία ΗΣΑΠ (11:00–14:00)

— πλατεία ΗΣΑΠ (11:00–14:00) Περιστέρι — πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο (11:00–14:00)

— πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο (11:00–14:00) Καλλιθέα — μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου (11:00–14:00)

— μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου (11:00–14:00) Γλυφάδα — εμπορικό κέντρο Galleria (11:00–14:00)

«Το Όλοι Μαζί Μπορούμε στέκεται δίπλα στους συνανθρώπους μας στη Μάνδρα Αττικής που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή σοβαρότατα προβλήματα μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.»

Τα συγκεντρωθέντα είδη θα μεταφερθούν στη Μάνδρα με τη βοήθεια των μεταφορικών εταιρειών Σουλτάνογλου και Δελατόλας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η συνδρομή επαγγελματιών μεταφορών διευκολύνει την ταχεία και οργανωμένη παράδοση των προσφορών στις οικογένειες και τα νοικοκυριά που έχουν υποστεί ζημιές.

Ημερομηνία Ώρες Σημεία συλλογής 24/11 11:00–14:00 Μαρούσι, Περιστέρι, Καλλιθέα, Γλυφάδα

Για τους κατοίκους της Μάνδρας, η δράση αυτή προσφέρει άμεση ανακούφιση σε βασικές ανάγκες που αναδεικνύονται μετά από πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές περιουσιών: υποδήματα κατάλληλα για υγρό και βρώμικο περιβάλλον, ζεστά κάλτσες και υλικά καθαρισμού για την αποκατάσταση χώρων. Η έγκαιρη συγκέντρωση και διανομή τέτοιων ειδών μπορεί να περιορίσει επιπλέον κινδύνους για την υγεία και να διευκολύνει την επιστροφή στην κανονικότητα.

Η πρωτοβουλία καλεί πολίτες και φορείς να στηρίξουν τη συλλογή, χωρίς όμως να προσδιορίζει επιπλέον είδη ή διαδικασίες παραλαβής πέρα από τα σημεία και την ώρα. Η συνεργασία με τις μεταφορικές εταιρείες δείχνει προσπάθεια καλής οργάνωσης, ωστόσο οι κάτοικοι της περιοχής και οι τοπικοί σύλλογοι που επιθυμούν να συνεισφέρουν πιθανόν να χρειαστεί να επικοινωνήσουν με την πρωτοβουλία για λεπτομέρειες σχετικά με τη διανομή στη Μάνδρα.

Η τοπική κοινότητα, μετά τα συμβάντα της κακοκαιρίας, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ανάγκης για συντονισμένες ενέργειες αλληλεγγύης. Η συγκέντρωση ειδών την Παρασκευή αποτελεί ένα άμεσο βήμα υποστήριξης· η συνέχισή της και η στοχοθετημένη διαχείριση των προσφορών θα καθορίσει και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας για τις επόμενες μέρες.